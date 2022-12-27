Прямая линия с Андреем Бочаровым: о чем заявил губернатор 27 декабря

Сегодня, 27 декабря, губернатор Волгоградской области больше трех часов отвечал на вопросы жителей региона в ходе прямой линии. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона затронул большинство тем, волнующих волгоградцев: транспортную, ЖКХ, здравоохранение, меры поддержки мобилизованных и их семей, темы развития территорий, благоустройства, газификации и промышленности.

Редакция «Высоты 102» собрала все, о чем говорил Андрей Бочаров.

Поддержка участников СВО и новых регионов

Началась прямая линия губернатора Волгоградской области с темы поддержки участников СВО и их семей. Андрей Бочаров поблагодарил бойцов за мужество и героизм, а также выразил соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

– Жители Волгоградской области выполняют задачи СВО. Выполняют очень мужественно, ответственно, храбро, порой, не щадя своих жизней. Сегодня наши ребята защищают всех нас, жителей, свой родной дом от фашистов и нацистов. Будет правильно ещё раз сказать нашим военнослужащим, всем тем, кто с оружием в руках защищает свою Родину, большое спасибо. Спасибо за ваше мужество, героизм, отвагу, за то, что вы делаете, за то что защищаете всех нас, свои семьи, – сказал Андрей Бочаров. – К сожалению, при выполнении боевых задач есть и потери среди жителей Волгоградской области. Я приношу самые искренние соболезнования от всего сердца, от всей души родным и близким погибших воинов. Должен сказать, что все необходимое, все, что от нас требуется, мы будем делать. Мы понимаем, что мы не в состоянии вернуть сегодня своих воинов в семьи, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помогать семьям.

Далее Бочаров ответил на вопрос, хватает ли Волгоградской области ресурсов, чтобы помогать новым регионам России. Губернатор подчеркнул самоотверженность волгоградцев, занятых на восстановлении инфраструктуры ЛНР, и поблагодарил их за это:

– За что я благодарен жителям Волгоградской области, так это за то, что ни разу никто из них за это время не задал мне вопроса, зачем мы это [оказываем помощь ЛНР] делаем. Ни разу. Люди понимают, что мы не можем оставаться в стороне. Подумайте сами, в 1943 году начал бы восстанавливаться Сталинград, если бы не усилия всей страны? Жители Донбасса – это наши жители. Как Волгоградская область могла остаться в стороне от этого? Этого даже представить себе нельзя. Мы помогаем, выполняем обыкновенные простые задачи, связанные с подготовкой к зиме, с подготовкой к началу нового учебного года. Это задачи, связанные с налаживанием обычной человеческой жизни. Сегодня мы можем откровенно говорить о том, что творили там националистические батальоны. Ужас, что творилось. Как мы можем не помогать людям? Жители нашего региона проявили себя в Станично-Луганском районе с очень и очень хорошей стороны. Сделали все качественно и в поставленные срок. И жители ЛНР к нам уже относятся как к своим.

По словам главы региона, в следующем году поддержка добровольцев продолжится.

– Что касается вопросов поддержки добровольцев - кто планирует в следующем году подписать контракт, уйти добровольцем - нами приято решение о продолжении этих выплат на всех добровольцев, вне зависимости, в каком году они заключат контракт, либо в 2022 году, либо в 2023 году. Решение такое принято, мы продлили это решение. Единовременная выплата, касающаяся 100 тысяч рублей, будет выплачена и впредь тем, кто будет заключать контракт.





Экономика

Далее в ходе прямой линии речь зашла об экономике Волгоградской области. По мнению Андрея Бочарова, несмотря на се внешние факторы, регион в этом смысле крепко стоит на ногах.

– Несмотря на все сложности, трудности современного периода, социально-экономическое положение Волгоградской области устойчивое. Все проекты развития реализуются в соответствии с нашими планами и графиками. Социальные обязательства выполняются и будут выполняться в полном объеме. По итогам 11 месяцев доходная часть бюджета по отношению к аналогичному периоду 2021-го увеличена на 10% и составляет 160 млрд руб. – это очень хороший результат. И это результат кропотливого труда большого коллектива людей, который нельзя было бы достичь без поддержки президента и правительства, без реализации госпрограмм.

Пандемия, ограничения, проблемы с логистикой не повлияли на экономические показатели в целом. Они достаточно устойчивые и имеют тенденции к росту. За 2022 год мы направили 17,4 млрд на поддержку реального сектора экономики. Мы не сократили, ни одно серьезное производство, а использовали, используем и будем использовать текущую ситуацию для развития наших предприятий. Все познается в сравнении. По итогам года мы выходим по промышленности на общий объем производства в 900 млрд руб. Индекс промпроизводства будет выше среднего по стране – на уровне 101%. Если возьмем АПК – показатели 2022 года говорят сами за себя. В ценовом выражении – за 250 млрд руб. или 116-118% к аналогичному периоду 2021 года.

На протяжении этих лет мы методично занимались поддержкой реального сектора экономики. Проводили шаг за шагом работу, в том числе по диверсификации экономики, что позволило нам создать устойчивую модель. Мы ставили задачу снизить зависимость от нефтегазовых доходов. И сейчас мы продвинулись по этому направлению достаточно существенно. Совсем недавно я докладывал Президенту. Эту работу мы будем продолжать. С другой стороны — будем заниматься повышением переработки в нефтегазовом секторе.

Здравоохранение

Говоря о системе здравоохранения, губернатор в очередной раз подчеркнул: «Ни одного рубля мы не сняли со статей по здравоохранению. Это моя принципиальная позиция. Эта позиция была в 2022 году, остается и в 2023-м. Я понимаю прекрасно, что без современной системы очень сложно говорить о сохранении здоровья населения. Но и жители должны внимательно относиться к своему здоровью и беречь его».

Промышленность

Значительную часть времени в ходе прямой линии глава региона посвятил вопросам развития промышленности.

– Когда восстанавливали производство первичного алюминия на заводе, помню, с каким недоверием люди относились к нашим планам с одной стороны, а с другой просили сделать какие-то шаги по сохранению производства на территории Волгоградской области. Тогда было принято сложное решение: вместе с Минпромторгом РФ, Минэнерго России мы пошли на взаимные решения и уступки, чтобы запустить производство, а также реализовать на заводе еще один проект — по производству обожжённых анодов.

Прошло время, и мы видим: завод успешный, завод развивается. В полном объеме работает фабрика обожженных анодов и производит продукцию, востребованную группой РУСАЛ.

Важно, что мы сегодня рассматриваем ряд инвестиционных проектов с собственниками, Минпромторгом России и другими партнерами по реализации на территории алюминиевого завода ряда дополнительных производств, в том числе с использованием нашего сырья — бишофита. Идет постоянный диалог, думаю в течение 2023 года выйдем на совместные решения, которые позволят усилить нашу группу здесь.

Для нас важно, чтобы завод работал, производил как всегда высококачественную продукцию, отвечающую самым высоким стандартам. Общее понимание есть, чем дальше заниматься. Ну а если будут сложности, то будем их преодолевать, купировать, думать о новых производствах. Есть задумки по созданию дополнительных переделов продукции из алюминия на территории Волгоградской области. Рассчитываю, что акционеры и мы при поддержке Минпромторга России реализуем эти интересные и амбициозные задачи.





Отдельно Андрей Бочаров еще раз проговорил планы по волгоградскому «Химпрому»:

– Мы понимаем, как использовать площадку «Химпрома» для новых современных промышленных производств. Все мы знаем судьбу «Химпрома», понимаем, что сегодня площадка требует серьезной реконструкции и современных подходов.

Мы работали значительное количество времени с профильными министерствами и ведомствами, с собственниками — это позволило Правительству РФ принять решение по созданию свободной экономической зоны на площадке «Химпрома». Мы можем расположить здесь ряд предприятий с высокой добавленной стоимостью, которые будут освобождены в значительной части от налогов федеральных и региональных, будут даны преференции. При инвестировании будут использоваться средства федеральной поддержки. На сегодняшний день мы уже определились с пятью нашими партнерами, которые готовы разместить свои производства.

По каждому идет отдельная работа несмотря на то, что часть проектов мы должны были реализовать с нашими зарубежными партнерами, которые, к сожалению, ввели против России санкции. Но мы не остановились и нашли других партнеров, которые имеют высокий уровень компетенции, мы нашли специалистов российских, готовых реализовать эти проекты, и сегодня работаем с собственником по каждому проекту.

Мы подготовили ряд серьезных предложений, которые требуют обеспечения внешнего контура сетями, инфраструктурой и различным другим оборудованием. На это выделили предварительно около 4 млрд рублей, в том числе из областного бюджета.

Предприятие такого уровня требует серьезной поддержки со стороны энергетиков — потребление энергии достаточно большое. Поэтому нами принято решение рядом на площадке построить подстанцию, которая будет в полном объеме обеспечивать потребности «Химпрома». Решение принято, выделены средства: только на этот объект порядка 1,5 млрд рублей. Площадка «Химпрома» получает постепенно вторую жизнь, мы видим хорошие перспективы. На территории «Химпрома» будет создан нефтехимический кластер, отвечающий самым высоким стандартам безопасности, в т ч. экологическим.

ЖКХ

Обсуждая вопрос жилищно-коммунального хозяйства, Бочаров затронул проблемы износа сетей в областном центре и обеспечения водой жителей других населенных пунктов.

– В модернизацию магистральных сетей только Волгограда в течение последних лет вложено порядка 16 млрд руб. Это помогло создать платформу для дальнейшей работы. Но это не значит, что все проблемы решены. Только за счет тарифа невозможно модернизировать систему ЖКХ. Мы понимаем, что нужны дополнительные решения. В начале следующего года мы рассмотрим концепцию развития Волгограда на 10-летний период, в которой одним из пунктов будет развитие ЖКХ. Без этого невозможно говорить о развитии города. Требуются новые шаги, новые решения, новый взгляд».

Андрей Бочаров отметил, что в течение 2023 года будет проведено обследование коллекторов Волгограда на предмет износа и соответствия документации — авария в пойме показала, что зачастую при прокладке таких систем в прошлом были допущены серьезные нарушения: «Авария на коллекторе в пойме подоткнула к этому. Мы даже не предполагали, что такие технические решения были приняты в свое время. В течении 2023 года проведем все исследования и будем принимать управленческие решения, связанные с повышением контроля со стороны государства за реализаций проектов в ЖКХ».

Отдельно глава региона остановился на вопросе обеспечения питьевой водой жителей Котово.





Сельское хозяйство

Здесь Андрей Бочаров отдельно выделил волгоградских хлеборобов, которые обеспечили в текущем году рекордный урожай региону.

– Я благодарен нашим хлеборобам, которые сбор урожая 2022 года посвятили 80-летию Сталинградской Победы — это урожай очень достойный по многолетним наблюдениям. Лучший за всю историю Волгоградской области, Сталинграда, Царицына. И лучший относительно посевных площадей, которых стало в два раза меньше. При этом качество остается на высочайшем уровне, за что еще раз огромное спасибо. Мы собрали более 7 млн тонн зерна — это серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Такие же хорошие результаты у нас и по овощам, есть неплохие темпы по яйцу, молоку. В этом направлении все стабильно.

Газификация

Работы в этом направлении, заверил губернатор Волгоградской области, продолжатся до тех пор, пока в регионе не будет газифицирован последний дом. Ориентировочные сроки – 2028 год.

– Будет продолжаться работа до тех пор, пока мы не выполним полностью программу, связанную с газификацией Волгоградской области. Вопросы газификации социально значимые, особенно на селе. Волгоградская область подтянулась существенно — это тоже надо отметить: выполнили все свои обязательства перед Газпромом, мы даже перевыполнили их. И в настоящее время Волгоградская область включена в число регионов по завершению газификации страны. На первоначальном этапе мы заключили соглашение до 2025 года, которое позволяет более 27 тысяч семей получить газ. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, у нас подписано новое соглашение, дополнительное с «Газпромом», и еще 109 населенных пунктов Волгоградской области будут газифицированы. Это еще 11 тысяч человек. Я считаю, что это очень важно. К 2028 году полностью завершим газификацию Волгоградской области.

Дорожное хозяйство

С особым воодушевлением в ходе прямой линии Бочаров обсуждал тему дорожного хозяйства.

– Все эти годы мы планово наращиваем объемы реконструкции и строительства дорог. Только по итогам этого года мы выйдем на 600 км дорог. Общий объем финансовых средств составит 40 млрд рублей. Это огромный объем финансовых средств. Особым объектом выделяется строительство объездной дороги. Я очень рад, что у нас получается этот проект, и он реализуется в установленные сроки. Проблемы, которые возникают в ходе строительства, решаются комплексно без каких-то серьезных трат, нервов и ресурсов. Все, кто занимается реализацией этого проекта, работают на конечный результат – современная дорога должна быть построена и служить людям, обеспечивать транспортную доступность наших населенных пунктов и транзитный транспорт перенаправить с города Волгограда за его пределы.

По мнению губернатора, в ближайшей перспективе объем транзитного транспорта будет только увеличиваться в Волгоградской области в связи с тем, что Волгоград вошел в транспортный коридор «Север-Юг».

– Сегодня начать строительство обхода было бы сложно, мы начали его несколько лет назад благодаря тем решениям, которые были приняты и поддержаны президентом. Вхождение в коридор «Север-Юг» позволит Волгоградской области максимально реализовать свой логистический потенциал. В связи с этим будут проведены серьезные работы по улучшению ростовского, саратовского, московского , астраханского направлений. Все эти дороги получат дополнительное развитие. Нас интересует придорожный сервис и инфраструктура. Сегодня в рамках работы с Росавтодором мы по каждому объекту рассматриваем предложения и уже, считай, приступили к действиям. Реализация логистического потенциала Волгоградской области для нас является наиважнейшей.

О развитии общественного транспорта

– Несмотря на то, что произошли существенные изменения в сфере общественных перевозок, проблем еще остается немало, – признал Андрей Бочаров, когда речь зашла о настоящем и будущем волгоградского транспорта. – Понимая, что Волгоград самостоятельно с с ними не справится, одной из задач, которую мы ставим в рамках реализации 10-летней программы развития города, является полная модернизация и создание современной системы автоперевозок в Волгограде. В начале 2023 года мы с руководством обсудим концепцию реализации этого проекта. Надо создавать современную систему автотранспортных перевозок, она должна быть многофункциональной, многоуровневой, разнонаправленной. Учитывать автобусные перевозки и электротранспорт (трамваи, троллейбусы), а также электрички, водный транспорт.

Будем продолжать обновление автобусного парка, но считаем, что надо повысить уровень и объем общественного транспорта на экологически чистом топливе — это газомоторное топливо и электротранспорт. Планируем в течение следующего года закупить еще 57-60 троллейбусов для маршрутов Волгограда.

Что касается волгоградского метротрама, то он, уверен губернатор, нуждается в срочной модернизации.

— И подвижному составу, и всей инфраструктуре требует модернизация. Мы участвуем в программе, которая подразумевает обновление трамвайного парка и инфраструктуры. Для этих целей планируем работать в рамках концессии. Все, что будет приобретено и то, что сейчас существует, будет оставаться в собственности Волгограда — мы не передаем никому, не продаем. Концессия подразумевает, что мы используем возможности города, привлекаем и государственные, и частные инвестиции. Общий объем инвестиций 12 млрд рублей.

Мы считаем, что электротранспорт является и будет являться основным общественным транспортом в Волгограде. Мнений много, одно я знаю точно, и эту позицию высказал руководству города, – при принятии решений надо учитывать мнение жителей, но и учитывать экономику, чтобы затраты не ложились на население. Пока решения нет, но уходить от вопроса не надо. Мы готовы поддержать Волгоград дополнительными ресурсами.

Развитие острова Сарпинский

От реализации планов по развитию данной территории, уверен губернатор, в конечном итоге выиграет весь регион:

– Создание на Сарпинском центра детского и семейного отдыха с элементами дополнительного образования, патриотического воспитания даст возможность дополнительного развития Волгограда и Волгоградской области в целом. Это еще одна большая мечта, которая по-настоящему может быть воплощена. На территории Волгоградской области мы можем реализовать проект в интересах страны и жителей России. А Волгоград получит новый элемент развития на десятилетия вперед. Я очень рад, что у нас получилось сделать первый шаг по реализации этого проекта. В рамках поручения президента мы работаем с правительством России: 7 декабря заключено соглашение по созданию перспективного плана развития этой территории. Общий объем финансирования составит порядка 100-120 млрд руб. Планируется использовать как государственные средства, так и частные инвестиции.

