Бочаров ответил, когда в Котово решат проблему с водой

Жители города Котово Волгоградской области в ходе прямой линии с губернатором Андреем Бочаровым озвучили острую проблему, связанную с обеспечением питьевой водой.

– Основная проблема нашего города – это водовод. Большая часть населения не имеет водовода, летом частные дома остаются без воды. Когда изменится ситуация? Люди очень страдают, – такой вопрос адресовали котовчане главе региона.

В ответ Андрей Бочаров напомнил, что в обеспечении качественной питьевой водой на сегодня нуждается не один населенный пункт в регионе. В Котово проблема должна решиться, по его словам, в течение ближайших трех лет.

– Котово – один из населенных пунктов, в котором необходима серьезная модернизация. Мы приступили к реализации проекта по очистке воды. Эти работы мы завершим в течение следующего года. Но есть другая проблема – большое количество сетей и станций – порядка 40 километров – нуждающихся в модернизации. Исходя из этого мы приняли решение, что в Котово со следующего года начинаем реализацию проекта. Думаю, что к 2025 году мы Котово обеспечим хорошей питьевой водой. Таких проблемных проектов в Волгоградской области очень много. По каждому из населенных пунктов мы работаем.

По словам Андрей Бочарова, на решение проблемы жителей Котово по примерным оценкам потребуется один миллиард 200 тысяч рублей.