Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в Волгограде













Трехлетняя девочка пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на перекрестке ул. 64-Армии и ул. Кирова накануне вечером.

По предварительной информации, 32-летний водитель Skoda Octavia решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомашиной «Лада Веста» под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП 3-летняя девочка-пассажир иномарки с ушибами была доставлена в медицинское учреждение. Видео аварии попало на камеры видеонаблюдения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



