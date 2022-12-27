Происшествия

Опубликовано видео ДТП с лихачом, покалечившим ребенка в Волгограде

Происшествия 27.12.2022 10:31
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27.12.2022 10:31




Трехлетняя девочка пострадала в результате столкновения двух легковых автомобилей в Кировском районе Волгограда. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла на перекрестке ул. 64-Армии и ул. Кирова накануне вечером.
По предварительной информации, 32-летний водитель Skoda Octavia решил проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с автомашиной «Лада Веста» под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП 3-летняя девочка-пассажир иномарки с ушибами была доставлена в медицинское учреждение. Видео аварии попало на камеры видеонаблюдения.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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