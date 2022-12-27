Под Волгоградом из буровой скважины пролилась нефть









Инспекторы Росприроднадзора зафиксировали аварийный разлив нефтепродуктов на почву из буровой скважины в Волгоградской области.













Как сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, экологическое ЧП произошло во Фроловском районе. Инспекторы оперативно выехали на место аварии.

- Установлено, что излив нефтепродуктов произошел вблизи буровой установки фонда скважин Зимовского месторождения, эксплуатируемого ООО «Нижневолжская Нефтяная Компания», - сообщили в природоохранной ведомстве.













Специалисты ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области взяли пробы почвы, а также измерили площадь загрязнения, которая составила 141 кв.м. По предварительной информации, указанный земельный участок относится к невыделенным землям Фроловского муниципального района, категория которых не установлена.













По результатам лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновным лицам и расчета причиненного ущерба.

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям



