ФСБ под Волгоградом задержала иностранца с 12 кг. героина

На трассе в Волгоградской области оперативники УФСБ России по региону совместно с коллегами из ГУ МВД России задержали жителя ближнего зарубежья, перевозившего героин. Как стало известно ИА «Высота 102», общий вес свертков составил около 12 килограммов.

Как рассказали в управлении ФСБ России по Волгоградской области, задержать причастного к организации канала доставки наркотиков в регион удалось благодаря проведенным оперативно-разыскным мероприятиям. В момент задержания 40-летний иностранец направлялся в Волгограде по московской трассе.

– На федеральной автомобильной дороге «Москва-Волгоград» был остановлен автомобиль «Приора», в котором находился 40-летний гражданин ближнего зарубежья, – сообщали в пресс-службе УФСБ России. – В ходе личного досмотра в рюкзаке, принадлежавшем пассажиру, обнаружено и изъято 12 свертков с порошкообразным веществом.

Каждый сверток весил порядка килограмма. По факту задержания в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК России.

– В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления, – уточняют в региональном УФСБ.