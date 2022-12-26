В Волгограде в ТЦ скончался 54-летний охранник

В «Ворошиловском торговом центре» накануне скончался 54-летний охранник. Как стало известно ИА «Высота 102», инцидент произошел на первом этаже торгового центра в магазине «Л’Этуаль».
— 25 декабря в отделе «Ворошиловского торгового центра» скончался сотрудник одного из ЧОПов, оказывающих услуги охраны магазину «Л’Этуаль», — сообщил информагентству собственный источник в экстренных службах.
Известно, что работнику ЧОПа внезапно стало плохо прямо в торговом зале. Мужчина умер до приезда СМП. В СУ СКР по Волгоградской области подтвердили факт гибели мужчины. Организована доследственная проверка.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»