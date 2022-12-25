Расследования 25.12.2022 18:13
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25.12.2022 18:13
Житель станицы Клетская в Волгоградской области Дмитрий З., которого военно-врачебная комиссия через два месяца после мобилизации признала полностью негодным к службе по состоянию здоровья, готовит иск в суд к призвавшему его военкомату.
- Мой адвокат этим занимается. В ближайшее время подадим иск, так как мои права нарушены, но никто, похоже, их решать не собирается. Буду в суде доказывать, что я не являюсь военнослужащим, чтобы прекратили в отношении меня мобилизационные мероприятия. Также я хочу возмещения морального и материального вреда, так как три месяца сижу без работы и денег, а у меня двое детей, которых надо кормить, - сообщил ИА «Высота 102» Дмитрий.
По словам мужчины, после того, как о его истории написала «Высота 102», ему пришли ответы из военной прокуратуры и военно-следственного отдела Волгоградского гарнизона.
Военная прокуратура Южного военного округа в своем ответе от 12 декабря, который пришел мобилизованному на следующий день после выхода публикации, сообщает, что «разрешение доводов о не проведении призывной комиссии района медицинского освидетельствования Вам (в связи с наличием тех или иных хронических заболеваний), не отнесено к компетенции органов военной прокуратуры». Надзорное ведомство не видит никаких нарушений закона. При этом в ответе военной прокуратуры нет ни слова о том, что военно-врачебная комиссия состоялась и мужчина признан негодным к службе, ему присвоена категория «Д».
- Мне звонили с военной прокуратуры и интересовались результатами ВВК. При этом, зная ситуацию, они прислали такой ответ, что очень странно. Я считаю это отпиской и не более того, - говорит собеседник агентства.
Военно-следственный отдел Волгоградского гарнизона также в своем ответе был немногословен. Это ведомство сообщило, что мобилизованному необходимо прибыть в свою часть, где ему выдадут направление на военно-врачебную комиссию.
Однако, как уже сообщалось, мужчина уже прошел ВВК. В ходе обследования у Дмитрия выявили неврологическое наследственное заболевание Шарко-Мари-Тута, которое сопровождается атрофией мышц конечностей. Заключение ВВК мужчина получил в начале декабря.
- Создается впечатление, что они меня всячески заманивают в часть, где, вероятно, все сделают так, как им надо. Однако это незаконно. У меня чистый военный билет, там нет никаких отметок, что я приписан к какой-либо военной части. Даже нет отметки, что я мобилизован. В части с приказом о зачислении меня не знакомили. Что мне там делать? – задается вопросом мужчина.
Военный комиссариат по Клетскому и Серафимовичскому районам, куда Дмитрий первоначально прибыл по повестке, до сих пор хранит молчание. Безмолвствует и военный комиссариат по Волгоградской области.
- Считаю, что в военном комиссариате был введен в заблуждение в данной ситуации, - уверен Дмитрий.
Как ранее сообщалось, в военном комиссариате, куда Дмитрий прибыл по повестке, ему не проводили медицинский осмотр, пояснив, что он будет в военной части. По прибытию в военную часть мужчине также в этом отказали, заявив, что этим занимается военный комиссариат. Через несколько недель интенсивных нагрузок мобилизованный загремел в больницу, после чего ему выдали направление на военно-врачебную комиссию.
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