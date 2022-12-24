







В Котово Волгоградской области накануне произошла очередная коммунальная авария. Как сообщили ИА «Высота 102» жители города, вечером 23 декабря пропало отопление в десятках многоквартирных домов. Так, на отсутствие тепла жаловались жители, проживающие на ул. Чапаева, 14, ул. Губкина, 1, ул. Коммунистическая, 78, ул. Победы, 9, 11, 14, ул. Школьная, 8, ул. Нефтяников, 2, 4, 7, ул. Лаврова, 5, 15-17, ул. Синельникова, 6, ул. Свердлова, 2,4, ул. Разина, 14, ул. Мира, 147, 155, 167, 177,181 и ряда других многоэтажек.





Диспетчеры на звонки горожан поясняли, что 23 декабря в 21-05 часа произошла остановка центральной котельной. О причинах очередного инцидента в Котово рассказал ИА «Высота 102» Алексей Чесноков, директор ООО «Тепловая компания Котово».





- Накануне на котельной проходили плановые работы по замене задвижки, однако во время ремонта произошел порыв на теплотрассе, - пояснил руководитель компании. – Но утром котельная заработала, уже достигнут необходимый температурный режим. Тепла пока нет только в четырех домах одного квартала на ул. Лаврова.





По словам Алексея Чеснокова, в организации специально выбрали время для проведения плановых работ в период потепления, чтобы жильцы не ощущали дискомфорта.





Однако жители Котово, измученные постоянными отключениями тепла и воды, такую «заботу» не оценили.





- Последнее время вся наша жизнь превратилась в сплошной стресс из-за вечных порывов на теплосетях, воды с глиной и отсутствия отопления, - негодуют горожане. – Ситуация только ухудшается, но мы не видим, чтобы местные власти прилагали усилия для ее исправления.







Однако Алексей Чесноков в разговоре с корреспондентом ИА "Высота 102" не согласился с тем, что Котово больше других муниципалитетов страдает от коммунальных аварий, сославшись на подобные проблемы и в Волгограде.

