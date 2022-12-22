Экономика

ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферу

Экономика 22.12.2022 17:20
0
22.12.2022 17:20


Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 завершена компанией «ЛУКОЙЛ» на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе. 

Масштабность крупнейшего за период 2021-2022 годов проекта «ЛУКОЙЛа» с объёмом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей была отмечена сегодня во время торжественного открытия реконструированной установки.
 

Мощность модернизированной установки составляет 3,5 миллиона тонн сырья в год с последующим производством бензинов, дизтоплива, керосина, масел, коксов и битума. Её ввод позволит повысить производительность установки более чем на 10%. Увеличится объем переработки и мощность всего предприятия, улучшатся экологические показатели. Более чем на 10 % повысится энергоэффективность печей.  Доля отечественного оборудования, установленного при реконструкции, составила более 70%.

 

Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 стала очередным крупным шагом на пути технического и технологического перевооружения Волгоградского НПЗ, который в декабре нынешнего года отмечает своё 65-летие.
 

Настоящим подарком для заводчан, работников подрядных организаций  и жителей города к этой дате стало и обустройство ЛУКОЙЛом новой заводской поликлиники, пропускная способность которой увеличится почти в 4 раза и  составит 150 человек в смену.  

 

Объём инвестиций в этот проект составил 370 млн рублей. Теперь в помещении площадью втрое больше, чем прежде,  оборудованы флюорографический и рентген-кабинет, кабинет маммографии, стоматолога, ФТЛ. Планируется также прием к узконаправленным специалистам и оказание медицинской помощи по 50 направлениям, в том числе в дневном стационаре.

Отметим, что социальная деятельность предприятия, как оператора Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Волгоградской областью и ПАО «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», активно продолжается. В частности, предприятие тесно сотрудничает с администрацией Красноармейского района Волгограда. В нынешнем мае к 65-летию завода общими усилиями были проведены масштабная реконструкция и благоустройство  главного районного места отдыха – бульвара имени Энгельса.

Сегодня в ДК «Царицын» лучшим заводчанам за доблестный труд вручили государственные и корпоративные награды.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.12.2022 16:22
Экономика 22.12.2022 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 12:47
Экономика 22.12.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:55
Экономика 22.12.2022 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:47
Экономика 22.12.2022 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 11:43
Экономика 22.12.2022 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 10:19
Экономика 22.12.2022 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:46
Экономика 22.12.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.12.2022 08:10
Экономика 22.12.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:47
Экономика 21.12.2022 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:21
Экономика 21.12.2022 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 15:18
Экономика 21.12.2022 15:18
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 13:45
Экономика 21.12.2022 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 12:54
Экономика 21.12.2022 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.12.2022 11:20
Экономика 21.12.2022 11:20
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:41
Губернатор Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФСмотреть фотографии
17:20
ЛУКОЙЛ в Волгограде продолжает активно инвестировать в производство и социальную сферуСмотреть фотографии
17:18
«Ни туда, ни сюда»: в Волгоградской области признанный негодным к службе мобилизованный не может вернуться к нормальной жизниСмотреть фотографии
16:22
Волжская ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» отмечает 60-летиеСмотреть фотографии
16:11
Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВОСмотреть фотографии
16:06
В «Яндексе» открестились от курьеров, объявивших о забастовке в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде воспитанники центра соцобслуживания получили подарки от ДетфондаСмотреть фотографии
15:37
Черный юмор и экшн: Wink покажет комедийный сериал «Выжить любой ценой»Смотреть фотографии
14:44
Новый год под вопросом? Арт-объект «202» вызвал недоумение у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Интернет в поездках в Сочи для волгоградцев стал еще быстрееСмотреть фотографии
13:03
«Дядя, где я теперь буду жить?»: полицейский помог спастись многодетной семье во время пожара в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:47
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области снизилась до 11,2%Смотреть фотографии
12:37
«Надоела эта грязь»: за подсудимую главу сельского поселения Волгоградской области заступились жителиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:04
Волгоградцам представят оригинальные сериалы в формате книг в книжном сервисеСмотреть фотографии
11:37
РПН наградил волгоградских победителей международной премии по экологииСмотреть фотографии
11:33
Напавшего с ножом на девушку Григоряна отправили в СИЗО в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:20
Волгоградские автокурьеры «Яндекс. Еды» присоединились к забастовкеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:51
Из-за ледяного дождя задерживаются три рейса Москва — ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
Налоговики готовят волгоградцев к переходу на ЕНС с 1 январяСмотреть фотографии
10:06
Ехал из Ростова: на волгоградской трассе «Газель» сбила насмерть 45-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области ищут пропавшего 10 ноября мужчинуСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде доверчивая юрист отдала мошенникам 4 млн рублейСмотреть фотографии
08:38
Осужденного заместителя мэра Волжского уволили из администрацииСмотреть фотографии
08:10
Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеекСмотреть фотографии
07:37
В Волгоградской области военкома и врачей ВВК просят привлечь к уголовной ответственностиСмотреть фотографии
06:14
Помощникам депутатов Волгоградской гордумы подняли зарплату до 28750 рублейСмотреть фотографии
21:05
В Волгограде по делу Михаила Калонкина требуют новую экспертизу ущербаСмотреть фотографии
20:25
Туман и гололедица: какая погода ждет волгоградцев в ближайшие три дняСмотреть фотографии
19:40
«У меня ребенок инвалид»: жителям Советского района Волгограда отключили отоплениеСмотреть фотографии
19:22
«В два раза ярче»: в ЦПКиО Волгограда на киберпанк-елке зажгли звездуСмотреть фотографии
 