Экономика 22.12.2022 17:20
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22.12.2022 17:20
Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 завершена компанией «ЛУКОЙЛ» на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.
Масштабность крупнейшего за период 2021-2022 годов проекта «ЛУКОЙЛа» с объёмом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей была отмечена сегодня во время торжественного открытия реконструированной установки.
Мощность модернизированной установки составляет 3,5 миллиона тонн сырья в год с последующим производством бензинов, дизтоплива, керосина, масел, коксов и битума. Её ввод позволит повысить производительность установки более чем на 10%. Увеличится объем переработки и мощность всего предприятия, улучшатся экологические показатели. Более чем на 10 % повысится энергоэффективность печей. Доля отечественного оборудования, установленного при реконструкции, составила более 70%.
Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 стала очередным крупным шагом на пути технического и технологического перевооружения Волгоградского НПЗ, который в декабре нынешнего года отмечает своё 65-летие.
Настоящим подарком для заводчан, работников подрядных организаций и жителей города к этой дате стало и обустройство ЛУКОЙЛом новой заводской поликлиники, пропускная способность которой увеличится почти в 4 раза и составит 150 человек в смену.
Объём инвестиций в этот проект составил 370 млн рублей. Теперь в помещении площадью втрое больше, чем прежде, оборудованы флюорографический и рентген-кабинет, кабинет маммографии, стоматолога, ФТЛ. Планируется также прием к узконаправленным специалистам и оказание медицинской помощи по 50 направлениям, в том числе в дневном стационаре.
Отметим, что социальная деятельность предприятия, как оператора Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Волгоградской областью и ПАО «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», активно продолжается. В частности, предприятие тесно сотрудничает с администрацией Красноармейского района Волгограда. В нынешнем мае к 65-летию завода общими усилиями были проведены масштабная реконструкция и благоустройство главного районного места отдыха – бульвара имени Энгельса.
Сегодня в ДК «Царицын» лучшим заводчанам за доблестный труд вручили государственные и корпоративные награды.
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