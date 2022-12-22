



Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 завершена компанией «ЛУКОЙЛ» на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе.





Масштабность крупнейшего за период 2021-2022 годов проекта «ЛУКОЙЛа» с объёмом инвестиций свыше 10 миллиардов рублей была отмечена сегодня во время торжественного открытия реконструированной установки.





Мощность модернизированной установки составляет 3,5 миллиона тонн сырья в год с последующим производством бензинов, дизтоплива, керосина, масел, коксов и битума. Её ввод позволит повысить производительность установки более чем на 10%. Увеличится объем переработки и мощность всего предприятия, улучшатся экологические показатели. Более чем на 10 % повысится энергоэффективность печей. Доля отечественного оборудования, установленного при реконструкции, составила более 70%.









Реконструкция установки первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-5 стала очередным крупным шагом на пути технического и технологического перевооружения Волгоградского НПЗ, который в декабре нынешнего года отмечает своё 65-летие.





Настоящим подарком для заводчан, работников подрядных организаций и жителей города к этой дате стало и обустройство ЛУКОЙЛом новой заводской поликлиники, пропускная способность которой увеличится почти в 4 раза и составит 150 человек в смену.









Объём инвестиций в этот проект составил 370 млн рублей. Теперь в помещении площадью втрое больше, чем прежде, оборудованы флюорографический и рентген-кабинет, кабинет маммографии, стоматолога, ФТЛ. Планируется также прием к узконаправленным специалистам и оказание медицинской помощи по 50 направлениям, в том числе в дневном стационаре.





Отметим, что социальная деятельность предприятия, как оператора Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Волгоградской областью и ПАО «ЛУКОЙЛ» ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», активно продолжается. В частности, предприятие тесно сотрудничает с администрацией Красноармейского района Волгограда. В нынешнем мае к 65-летию завода общими усилиями были проведены масштабная реконструкция и благоустройство главного районного места отдыха – бульвара имени Энгельса.





Сегодня в ДК «Царицын» лучшим заводчанам за доблестный труд вручили государственные и корпоративные награды.