Спецоперация на Украине

Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВО

Спецоперация на Украине 22.12.2022 16:11
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22.12.2022 16:11


В Волгограде 22 декабря прошла церемония передачи орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.  

Указом президента России Владимира Путина к высоким государственным наградам посмертно представлены: 

  • майор Дроков Илья Анатольевич, 

  • старший лейтенант Дьяков Максим Александрович, 

  • старший прапорщик Загоруйко Андрей Анатольевич, 

  • старшина 1-й статьи Макеев Евгений Владимирович, 

  • сержант Балашов Александр Александрович, 

  • сержант Чипилян Иван Алексеевич,

  • младший сержант Миклашевич Антон Владимирович, 

  • ефрейтор Семайкин Максим Юрьевич, 

  • рядовой Буравиков Никита Максимович, 

  • рядовой Лысенко Виталий Игоревич.

Награды семьям погибших передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.

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