Десять орденов передали в Волгограде родным военных, погибших в СВО

В Волгограде 22 декабря прошла церемония передачи орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.
Указом президента России Владимира Путина к высоким государственным наградам посмертно представлены:
- майор Дроков Илья Анатольевич,
- старший лейтенант Дьяков Максим Александрович,
- старший прапорщик Загоруйко Андрей Анатольевич,
- старшина 1-й статьи Макеев Евгений Владимирович,
- сержант Балашов Александр Александрович,
- сержант Чипилян Иван Алексеевич,
- младший сержант Миклашевич Антон Владимирович,
- ефрейтор Семайкин Максим Юрьевич,
- рядовой Буравиков Никита Максимович,
- рядовой Лысенко Виталий Игоревич.
Награды семьям погибших передали военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.