Росстат: средняя зарплата волгоградцев упала до 67392 рублей





Новые данные об уровне средних зарплат в Волгоградской области опубликовал Росстат. По данным ведомства, этот показатель за январь-февраль 2026 года составил 68852 рубля, а за февраль – 67392 рубля. Это меньше, чем было в январе 2026 года. Тогда в Росстате сообщали о размере средней зарплаты в регионе в размере 70316 рублей.

В феврале лидером по размеру средней зарплаты в ЮФО стал, как и ранее, Краснодарский край. В этом субъекте работники получали в феврале 79634 рубля. В Астраханской области данный показатель составил 69029 рублей, а в Ростовской – 71262 рубля.

Надо сказать, что во всех регионах ЮФО в феврале произошло падение уровня зарплат по сравнению с январем.





