



В центре Волгограда компания подростков сорвала флаг с георгиевской лентой на Астраханском мосту. Инцидент запечатлел и поделился в своих соцсетях один из волгоградцев.





Как пояснил очевидец, группа молодых людей поздней ночью начала снимать установленные перед годовщиной Дня Победы флаги на мосту, а выкидывать с сооружения в пойму. Заметив это, водитель попросил вернуть назад украшения.

Подростки спустя время все-таки достали флаг и вернули его на место.

Видео: elkun.family / Instagram*

*принадлежит компании META, деятельность которой запрещена на территории РФ