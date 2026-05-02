В Волгограде простились с профессором из ВолгГТУ Алексеем Яковлевым





В Волгограде сегодня, 2 мая, состоялось прощание с профессором кафедры автоматизации производственных процессов ВолгГТУ Алексеем Яковлевым. Как рассказали в пресс-службе университета, преподаватель ушел из жизни на 66-м году жизни.

Алексей Яковлев с 1993 года работал на кафедре в должностях ассистента, старшего преподавателя и профессора. В течение нескольких лет возглавлял машиностроительный факультет. Также в послужном списке профессора более 170 научных и учебно-методических работ. Под его руководством было защищено 2 кандидатские диссертации, а в планах было еще несколько.

- Алексей Андреевич прожил яркую жизнь, всегда имел активную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память об Алексее Андреевиче Яковлеве навсегда останется в наших сердцах. Коллектив университета выражает глубокие соболезнования родным и близким, - говорится в информации вуза.

