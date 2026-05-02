



Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с взаимодействующими органами организовала проверку по факту подтопления несанкционированной свалки у села Заплавное в Ленинском районе области.

Как раннее сообщалось информагентством, из-за подъема уровня воды в реке Ахтуба произошло затопление несанкционированной свалки, которая находится в заповедной зоне на окраине населенного пункта. Обратившиеся в редакцию местные жители предполагали, что мусорное наводнение произошло в том числе из-за распашки земель. Глава Заплавненского сельского поселения Андрей Юдин также ранее подтвердил об обращении жителей поселка по данной проблеме.

После публикации материала информагентства природоохранные органы обратили внимание по данной ситуации и организовали проверку.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.