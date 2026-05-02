В Волгограде 2 мая проходит репетиция парада Победы





Сегодня, 2 мая, в Центральном районе Волгограда проходит репетиция Парада Победы. Из-за репетиции муниципалитет ввел строгие ограничения на проезд транспорта и парковку автомобилей на дорожно-уличной сети, прилегающей к площади Павших Борцов.

Ограничения действуют с 07:00 до 20:00. Ограничено движение и остановка транспортных средств по ул. Мира в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской, по ул. Володарского от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической, по ул. Ленина от пр. им. Ленина до ул. Мира, а также на всем протяжении улиц Гоголя и Аллеи Героев.

На время изменения схемы движения в центре города автобусные маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э будут курсировать по привычному маршруту, однако преодолевая финальный участок пути не по ул. Гоголя, а в объезд, через ул. Порт-Саида и ул. Коммунистическую.

Напомним, что такое же ограничение пройдет 5 мая.