Ехал из Ростова: на волгоградской трассе «Газель» сбила насмерть 45-летнего пешехода

В Калачевском районе Волгоградской области накануне примерно в 06.00 «Газель» сбила пешехода. Инцидент произошел на трассе Волгоград — Каменск-Шахтинский.

— По предварительной информации, 41-летний водитель за рулем автомашины ГАЗ-331061 двигался по федеральной трассе со стороны Ростова-на-Дону в направлении Волгограда, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — На 79 километре автодороги водитель наехал на 45-летнего пешехода.

В областном главке МВД уточнили, что пешеход находился на дороге. В результате аварии от полученных травм он скончался на месте.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области