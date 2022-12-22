Дизтопливо в Волгоградской области за неделю подорожало на 35 копеек









В Волгоградской области продолжился рост стоимости дизтоплива. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, стоимость литра солярки за прошлую неделю выросла еще на 35 копеек и составила в среднем 56, 52 рубля. При этом, напомним, за предыдущую неделю цена дизтоплива увеличилась сразу на 1 рубль.





Стоимость других марок топлива практически не изменилась. Так, бензин марки АИ-92 по-прежнему можно приобрести в среднем за 48,08 рубля за литр, бензин марки АИ-98 также не подорожал – 59,19 рубля за литр. А цена на бензин марки АИ-95 даже снизилась на 2 копейки и составила 53,37 рубля за литр.



