Расследования

В Волгоградской области военкома и врачей ВВК просят привлечь к уголовной ответственности

Расследования 22.12.2022 07:37
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22.12.2022 07:37


В Волгоградской области следователей попросили провести проверку в отношении военкома Калачевского района Александра Овакимяна  в связи с неисполнением определения суда, который постановил вернуть мобилизованного мужчину из воинской части до вступления решения суда в законную силу. Соответствующее заявление направлено в следственный отдел СУ СК России по Волгоградской области от имени Игоря Нагавкина, руководителя общественной организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу.

Как рассказал ИА «Высота 102» Игорь Нагавкин, к нему обратилась супруга жителя Калача-на-Дону Антона К. Виктория с просьбой оказать содействие в защите прав ее мужа, которого по судебному решению должны были  отозвать из воинской части, где он находится по сей день после мобилизации.

– Несмотря на то, что судебные приставы под расписку вручили военкому Калачевскому району Александру Овакимяну исполнительный лист, до сих пор мужчину не отозвали из воинской части, – пояснил Игорь Нагавкин. – Мало того, прокурором Калачевского района еще в октябре этого года было направлено поручение военкому Калачевского района о принятии мер по возврату мужчины из воинской части, поскольку организация, в которой он работает, включена в список предприятий с сотрудниками, имеющими право на бронь. 

– Своими действиями, а равно бездействием по не исполнению определения суда от 07.11.2022 гола и поручения военный комиссар  Калачевского района  Овакимян А.М. нарушает законные права гражданина К., гарантированные ему Конституцией РФ и тем самым дискредитирует всю систему военных комиссаров МО РФ, порочит честь и достоинство мундира офицера ВС РФ, – говорится в заявлении. 

Также в обращении в следственный отдел указывается, что бездействие военкома, которое выразилось в не исполнении решения суда, может быть основанием для привлечения его к уголовной ответственности. При этом заявитель считает, что необходимо также проверить медицинских работников при военкомате Калачевского района, которые могли внести ложные данные при даче заключения ВВК, признавшей пригодным Антона К. к воинской службе по мобилизации. Хотя, как утверждает мужчина, никакой комиссии он не проходил. Наоборот, именно обследования ВВК он и добивался, однако в военкомате ему пообещали, что врачей он пройдет на полигоне, а в воинской части сообщили, что это надо было сделать в военкомате. 

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что в адрес военного комиссара Волгоградской области военной прокуратурой Волгоградского гарнизона внесено представление в связи с неисполнением определения суда военкомом Калачевского района. Военкома Волгоградской области Андрея Летунова обязали устранить выявленное нарушение закона, а именно – предоставить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и отправить мобилизованного на ВВК. 

Однако до сих пор мужчина не может вернуться домой. В районном военкомате его супруге заявили, что решение об отзыве должны принимать военные, а те, в свою очередь, перекладывают ответственность на военкомат. 

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