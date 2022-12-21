Экономика

В Волгограде ликвидаторам коммунальных аварий готовы платить 23 тысячи рублей

Экономика 21.12.2022 10:44
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21.12.2022 10:44



В Волгоградской области увеличился спрос на работников сферы ЖКХ и благоустройства. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование hh.ru, так, за два последних месяца (с 21 октября по 21 декабря) количество вакансий в этой сфере увеличилось на 20%.
 
Наибольший спрос на новых сотрудников испытывают компании по обслуживанию  канализации и водоснабжения, работодатели из сферы благоустройства, организации, занимающиеся монтажом, сервисом и ремонтом слаботочных сетей и энергоснабжения. Потребность в сотрудниках есть также у компаний  из сферы лифтового хозяйства и  у организаций, занимающихся обслуживанием вентиляционных систем, вывозом бытовых отходов, ремонтом зданий.
 
Средний диапазон предлагаемых зарплат в вакансиях в сфере ЖКХ и благоустройства в Волгоградской области с начала этой осени составляет 30 000 – 45 500 руб., минимальная предлагаемая зарплата – 16 000, максимальная - 92 500 руб.
 
Так, машинист автокрана 6 разряда вправе рассчитывать на зарплату в 40 тысяч рублей в Волгограде, электрогазосварщик – от 24800 до 38400 рублей, электрослесарь в Волжском – на 50 тысяч рублей, а дворнику в этом городе предлагают 20 тысяч рублей. 

Слесарь аварийно-восстановительных работ в Волгограде может получать от 23700 до 34400 рублей, техник-электрик в областном центре имеет все шансы зарабатывать в месяц  от 40 до 70 тысяч. 

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