Банк «Открытие»: в 2023 году ипотечных кредитов на новостройки будет выдано больше, чем в 2022-м

Экономика 21.12.2022 10:30
0
21.12.2022 10:30
Президент России объявил о планах продлить государственную программу субсидирования ипотеки на новостройки до середины 2024 года, пусть и с повышенной ставкой 8%. Это решение вкупе с изменением условий по субсидированной ипотеке от застройщиков позволит выдать в 2023 году ипотечных кредитов по договорам долевого участия примерно на 8% больше по количеству и на 16% по объему, чем ожидается по итогам 2022 года, полагает Константин Енин, эксперт по недвижимости аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».
Сохранение госипотеки на столь длительный срок, пусть и с повышенной ставкой 8% годовых, воспринимается участниками рынка жилья как позитивный сигнал. По сути, на полтора года фиксируется текущий статус-кво, а значит рынок избежит необходимости резкой перестройки. Таких потрясений, какие он переживал в уходящем году, не прогнозируется.
Вместе с тем, ожидается ужесточение политики ЦБ в части дополнительного субсидирования ставки ипотеки застройщиками. Сочетание продления льготной ипотеки и более жесткого контроля за субсидированием ставки застройщиками - один из предпочтительных сценариев для рынка жилья в следующем году. Наихудшим вариантом было бы одновременное сворачивание госипотеки и ограничение на низкие ставки от застройщиков.
Продление льготной ипотеки и ограничение нижнего предела по минимальным ставкам для покупателей недвижимости будут способствовать умеренному росту средних ипотечных ставок с текущих уровней ниже 4% до 5-6% годовых. Этот уровень процентов по ипотеке остается комфортным для граждан и снизит дисбаланс между первичным и вторичным рынками жилья, который возник из-за кратной разницы в ставках в этих сегментах.
При этом рост среднерыночных ипотечных ставок приведет к увеличению ежемесячного платежа для клиента, поэтому для сохранения доступности ипотеки застройщики будут вынуждены несколько скорректировать цены. В результате для потенциального покупателя жилья доступность ипотеки сохранится в следующем году примерно на том же уровне, что и в текущем, несмотря на возможное снижение среднего чека.
Вместе с тем, к началу 2023 года экономика России в достаточной мере адаптируется к новым условиям, что позволяет строить прогнозы с долей осторожного оптимизма. Поэтому, при отсутствии новых шоков, следующий год может стать для рынка жилья лучше, чем 2022-й. Продление госипотеки и плавный рост ставок до 5-6% годовых позволят выдать в 2023 году около 430 тыс. ипотек по договорам долевого участия на сумму порядка 2,3 трлн рублей. Это больше на 8% по количеству и 16% по объему ожидаемого результата в 2022 году. Совокупный объем выдач ипотеки на первичном и вторичном рынках жилья может превысить 1,5 млн штук на общую сумму свыше 6 трлн рублей.
Важным фактором, определяющим спрос на ипотеку, кроме самих параметров льготных программ и макроэкономической ситуации, станет динамика доходов населения и ситуация на рынке труда.
К налоговикам за информацией о ЕНС пришли 3500 волгоградцев21.12.2022 13:45
Экономика 21.12.2022 13:45
Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР21.12.2022 12:54
Экономика 21.12.2022 12:54
Банк Уралсиб стал победителем Национальной банковской премии в номинации «Цифровизация малого бизнеса»21.12.2022 11:20
Экономика 21.12.2022 11:20
Клиенты ВТБ с Нового года смогут оформить льготную ипотеку с господдержкой21.12.2022 11:08
Экономика 21.12.2022 11:08
В Волгограде ликвидаторам коммунальных аварий готовы платить 23 тысячи рублей21.12.2022 10:44
Экономика 21.12.2022 10:44
«Росгосстрах» запустил акцию «Вместе теплее» при страховании жилья21.12.2022 09:54
Экономика 21.12.2022 09:54
На курорте «Манжерок» открыли первую трассу для вечернего катания20.12.2022 15:51
Экономика 20.12.2022 15:51
Проекты «Открытие Инвестиции» — лауреаты премий «Эффективное образование 2022» и Digital Leaders Award20.12.2022 14:50
Экономика 20.12.2022 14:50
ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 202220.12.2022 14:12
Экономика 20.12.2022 14:12
Союзмаш России направил рисунки детей и подарки на фронт20.12.2022 13:36
Экономика 20.12.2022 13:36
Банк «Открытие» упростил перечисление зарплаты для предпринимателей20.12.2022 12:49
Экономика 20.12.2022 12:49
Банк Уралсиб запустил совместную с официальным дилером Subaru программу автокредитования20.12.2022 11:30
Экономика 20.12.2022 11:30
Отраслевыми решениями Сбербанка для бизнеса воспользовалось более 70 тысяч предпринимателей20.12.2022 11:11
Экономика 20.12.2022 11:11
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%20.12.2022 10:25
Экономика 20.12.2022 10:25
«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманием20.12.2022 10:02
Экономика 20.12.2022 10:02