Федеральные новости

В России ввели жесткое наказание за осквернение георгиевских лент

Федеральные новости 20.12.2022 20:56
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20.12.2022 20:56



Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, приравнивающий георгиевскую ленту к символу воинской славы России. Как сообщили в российском парламенте, теперь за публичное осквернение георгиевской ленты грозит уголовная либо административная ответственность. 
Так, по действующему законодательству за публичное осквернение символа воинской славы юридическому лицу грозит штраф от 3 до 5 млн рублей с конфискацией или без таковой, физическому — в размере до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. 
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в сети интернет, наказываются штрафом от 2 до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.
- Допускается использование георгиевской ленты, в том числе ее изображения, гражданами, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, исходя из необходимости обеспечения ее статусом символа воинской славы России, - уточнили в Госдуме.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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