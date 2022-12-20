Экономика

ВТБ Private Banking стал лауреатом премии Wealth Navigator Awards 2022

Экономика 20.12.2022 14:12
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20.12.2022 14:12


Команда ВТБ Private Banking стала обладателем ежегодной премии представителей частного банковского обслуживания и управления большими капиталами Wealth Navigator Awards 2022. Банк был награжден сразу в четырех номинациях, а руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер второй год подряд был признан «Банкиром года». 

Награду Wealth Navigator Awards 2022 получила команда Family Office в номинации «Мультисемейный офис». Организаторы премии отметили это направление за высокую налоговую экспертизу, актуальные и альтернативные сервисы и образовательные проекты с ведущими вузами в сфере управления семейным капиталом.

В рамках церемонии банк был также награжден специальной статуэткой «Банк-лидер для HNW и Top Affluent» за успешную интеграцию в единое управление двух бизнес-направлений –  Private Banking и «Привилегия», и внедрение актуальных финансовых инструментов – инвестиционное золото, Mir Pass, рублевые стратегии и другое.

За создание серии мероприятий с глубокой рыночной и продуктовой экспертизой при участии ведущих спикеров банковского рынка ВТБ отмечен еще одной специальной номинацией «VTB Private Banking Club - Лучшее коммуникационное решение для клиентов Private Banking». В этом году банк реализовал для инвесторов в крупных регионах страны проект «Business Navigator», в котором приняли участие более 1600 клиентов банка.

Отдельной номинации «Банкир года» в премии Wealth Navigator Awards 2022 удостоился старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия» Дмитрий Брейтенбихер. Он получил награду за оперативное решение клиентских вопросов в условиях санкционных ограничений, в результате чего 96% депозитов клиенты оставили в ВТБ даже после окончания сроков размещения средств с двузначной доходностью.

 
Справка. Wealth Navigator Awards 2022 – ежегодная премия для представителей индустрии частного банковского обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Организаторы мероприятия выступают портал PBWM.ru и журнал WEALTH Navigator. Независимый консультант – «Технологии доверия».  

 





 

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