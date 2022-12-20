Союзмаш России направил рисунки детей и подарки на фронт





Союз машиностроителей России в рамках благотворительной акции «Всегда рядом» передал более 2000 новогодних подарков военнослужащим. Мероприятие прошло на территории 27-ой отдельной гвардейской Севастопольской Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР.

В акции приняли участие первый вице-президент Союза машиностроителей России, председатель Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Гутенев; помощник генерального директора по социальным проектам Госкорпорации Ростех, член Бюро СоюзМаш России Юлия Воронова; заместитель начальника Национального центра управления обороной РФ, генерал-лейтенант Виктор Новожилов; врио Командир бригады, майор Алексей Румянцев.

— Вы будете теми, кто первыми получили эти новогодние подарки, первыми, кому дойдут эти письма детей сотрудников оборонных и промышленных предприятий контура Союза машиностроителей России, которые искренне адресованы вашим сослуживцам. Я абсолютно уверен, что вы чувствуете любовь тех людей, которые, может быть, лично вас не знают, но желают вам добра и счастья, — заявил Владимир Гутенев.

Первый вице-президент СоюзМаш также рассказал, что 14 декабря состоялась отправка 40 000 новогодних подарков военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, общей массой 100 тонн.

— Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с начала СВО оказывает помощь жителям Донбасса, вынужденным переселенцам и военным. Уже направлено более 2700 тонн гуманитарной помощи непосредственно на новые территории. В преддверии Нового года по инициативе сотрудников наших предприятий, их детей решили порадовать наших солдат, изготовив 40 000 подарков. Все они два дня назад уже отправились на фронт к нашим защитникам, — подчеркнул депутат Госдумы.

— Спасибо вам, что вы готовы служить, защищать слабых женщин, детей, матерей, стариков, что вы рядом, и у нас есть надежный тыл. Я могу вам пожелать, чтобы у вас всегда за спиной были ангелы-хранители, чтобы у вас всегда была божья помощь, и чтобы вы всегда в душе имели веру. И всегда были упорны и понимали, что, кроме вас, нас никто не защитит!, —сказала Юлия Воронова, выступая перед военнослужащими.

В рамках акции также состоялась концертная программа с участием народного артиста РФ Федора Добронравова и заслуженного артиста РФ Виктора Добронравова. Звезды исполнили патриотические и народные песни.

Союз машиностроителей России – организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических ВУЗов в 73 регионах России на базе 622 местных отделений.

Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.



