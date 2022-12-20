ВТБ увеличил выдачу ипотеки в первой половине декабря на 60%

Экономика 20.12.2022 10:25
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20.12.2022 10:25
В декабре ВТБ наблюдает резкое увеличение активности ипотечных заемщиков. С начала месяца банк провел свыше 11 тыс. сделок на 54 млрд рублей, что на 60% выше результата за первую половину ноября. По оценке банка, декабрь станет рекордным месяцем с точки зрения спроса на ипотеку в этом году - объем продаж на рынке превысит 550 млрд рублей.
- Декабрь традиционно характеризуется высокой деловой активностью населения. Этот год не стал исключением, и сейчас мы наблюдаем увеличение спроса клиентов на ипотеку. За первые две недели декабря ВТБ выдал уже более 54 млрд рублей кредитов, увеличив результат начала ноября на 60%. Интерес заемщиков, главным образом, вырос к льготной ипотеке, учитывая действие госпрограммы на текущих условиях до конца года. Предложение о ее продлении повлияет на рынок, но активность клиентов не снизит, благодаря чему декабрь станет самым успешным месяцем на ипотечном рынке в 2022 году, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
По его оценке, в декабре российские банки выдадут ипотечных кредитов не менее, чем на 550 млрд рублей. Это позволит довести продажи в целом по итогам года до 4,7 трлн рублей, что является весомым результатом, хоть и ниже прошлогоднего. Высокую активность заемщиков в конце года поддержит решение регулятора сохранить ключевую ставку без изменений.
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