Экономика

«Волгоградэнергосбыт» в декабре решил согреть клиентов заботой и вниманием

Экономика 20.12.2022 10:02
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20.12.2022 10:02


Жителей Волгограда, которые до сих пор не постигли все прелести работы с онлайн-сервисами, готовы встретить и согреть заботой в офисах ПАО «Волгоградэнергосбыт». Так, сообщает ИА «Высота 102», на двух участках компании в Волгограде – на улице Череповецкой, 3 в Ворошиловском районе и Таращанцев, 19 в Краснооктябрьском –  в декабре проходят «цифровые клиентские дни».  Потребителям демонстрируют, как с помощью   сервисов и простейших гаджетов решить практически любой вопрос, который привел их в офис.
В «Волгоградэнергосбыте» уточняют, что большинство людей пожилого возраста по старинке ходят в офисы компании по любым, даже незначительным, поводам. Клиентские дни, прежде всего, рассчитаны на данную категорию. 
–  Люди старшего возраста по привычке все  еще идут на сбытовые участки, чтобы оплатить счета за электроэнергию,  получить консультацию, необходимую справку и другое. На участках нашей компании в этом месяце их встречают сотрудницы, которые с помощью планшета готовы показать, насколько удобно можно решить все вопросы дистанционно: с помощью личного кабинета на сайте компании или мобильного приложения, – объясняют в компании. 
Клиентов регистрируют в цифровых сервисах, устанавливают мобильное приложение и демонстрируют, как всего лишь в несколько кликов без очередей и лишних нервов получить весь спектр услуг.
–  Темпы цифровизации резко выросли в период ковидных ограничений, –  уточняют в «Волгоградэнергосбыте». –  Многие из потребителей оценили возможность бесконтактного обслуживания и получения услуг, не выходя из дома.  
Цифровые сервисы «Волгоградэнергосбыта»  могут быть полезны в следующих случаях: 
• при необходимости открыть лицевой счет, 
• если нужно переоформить документы,
• когда требуется изменить количество проживающих для расчетов,
• если необходимо получить справки об отсутствии задолженности,
• для проведения перерасчетов.
Если поначалу возникают некоторые сложности, то очень скоро даже пожилые клиенты с помощью «цифровых помощников» понимают, что это ничуть не труднее, чем общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, – утверждают в компании. – А преимущества пользования – экономия времени, прозрачность всех взаимоотношений, сохранение их истории в личном кабинете и многое другое.


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