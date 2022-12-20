Экономика 20.12.2022 10:02
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20.12.2022 10:02
Жителей Волгограда, которые до сих пор не постигли все прелести работы с онлайн-сервисами, готовы встретить и согреть заботой в офисах ПАО «Волгоградэнергосбыт». Так, сообщает ИА «Высота 102», на двух участках компании в Волгограде – на улице Череповецкой, 3 в Ворошиловском районе и Таращанцев, 19 в Краснооктябрьском – в декабре проходят «цифровые клиентские дни». Потребителям демонстрируют, как с помощью сервисов и простейших гаджетов решить практически любой вопрос, который привел их в офис.
В «Волгоградэнергосбыте» уточняют, что большинство людей пожилого возраста по старинке ходят в офисы компании по любым, даже незначительным, поводам. Клиентские дни, прежде всего, рассчитаны на данную категорию.
– Люди старшего возраста по привычке все еще идут на сбытовые участки, чтобы оплатить счета за электроэнергию, получить консультацию, необходимую справку и другое. На участках нашей компании в этом месяце их встречают сотрудницы, которые с помощью планшета готовы показать, насколько удобно можно решить все вопросы дистанционно: с помощью личного кабинета на сайте компании или мобильного приложения, – объясняют в компании.
Клиентов регистрируют в цифровых сервисах, устанавливают мобильное приложение и демонстрируют, как всего лишь в несколько кликов без очередей и лишних нервов получить весь спектр услуг.
– Темпы цифровизации резко выросли в период ковидных ограничений, – уточняют в «Волгоградэнергосбыте». – Многие из потребителей оценили возможность бесконтактного обслуживания и получения услуг, не выходя из дома.
Цифровые сервисы «Волгоградэнергосбыта» могут быть полезны в следующих случаях:
• при необходимости открыть лицевой счет,
• если нужно переоформить документы,
• когда требуется изменить количество проживающих для расчетов,
• если необходимо получить справки об отсутствии задолженности,
• для проведения перерасчетов.
– Если поначалу возникают некоторые сложности, то очень скоро даже пожилые клиенты с помощью «цифровых помощников» понимают, что это ничуть не труднее, чем общаться с близкими в мессенджерах и соцсетях, – утверждают в компании. – А преимущества пользования – экономия времени, прозрачность всех взаимоотношений, сохранение их истории в личном кабинете и многое другое.
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