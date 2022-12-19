



Знаковым событием в производственной деятельности завода стала модернизация блюминга.

Масштабные восстановительные работы велись практически непрерывно на протяжении почти двух недель. Такой размах потребовал привлечения огромного количества специалистов: более 100 человек одновременно были задействовано в проведении работ.

Среди них, как специалисты цеха по ремонту металлургического оборудования, так и представители подрядных организаций. Огромный вклад в улучшение работы цеха внесли и его сотрудники: электрики, механики, энергетики.

Из-за сильной изношенности долгое время оборудование работало не в полную силу и требовало масштабного ремонта. Последнее крупное преобразование работники цеха и ремонтных служб застали еще в начале нулевых – в 2005 году. С тех пор в цеху проводились плановые ремонты.

Нынешний комплекс работ направлен на восстановление оборудования стана-1150: рольгангов, задействованных в основных производственных операциях ОКЦ. К вновь отремонтированным рольгангам была поведена новая система водяного охлаждения и централизованная смазка, что повысит срок эксплуатации оборудования.

Одновременно с этим был полностью восстановлен и пересобран пресс № 1, необходимый для обрезки заготовок, что во многом упростит производственную цепочку: ранее заготовки отправлялись на другой пресс, а это, в свою очередь, замедляло производство и снижало темп проката.

Одной из сложнейших и масштабных работ было восстановление посадочных мест клети -1150. Для осуществления проекта была приглашена подрядная организация и применено высококлассное специальное оборудование – мобильные фрезерные станки.

Технологический состав стана-1150 также активно участвовал в процессе ремонта. Бригада во главе со старшим мастером Максимом Емельяненко произвела капитальную очистку тоннелей стана под рольгангами и валками от отходов производства. Очистка производилось вплоть до самого основания стана и достигала глубины 2 метра. Ранее подобную операцию невозможно было провести, не разобрав рольганги и не остановив производство.

Параллельно перечисленным задачам сотрудники цеха ремонта металлургического оборудования заменили подкрановые и подстропильные фермы второго северного пролета.

После этого в пролете был установлен новый мостовой магнитный 15-тонный кран. Установка нового крана – уникальное событие для ОКЦ. Аналогичное обновление вводилось в цехе около 10 лет назад. Установка нового оборудования – важный шаг в сторону промышленной безопасности, улучшения условий труда машинистов крана и, самое главное, – увеличения производительности цеха. Кроме того, новый кран значительно проще в управлении, оснащен системами кондиционирования и отопления, а на смену громоздким пультам управления пришли джойстики. Также теперь машинисту крана представлен более широкий угол обзора, нежели раньше, ведь кабина застеклена полностью и оснащена поворачивающимся креслом.

Ремонт, по словам заместителя начальника цеха по ремонту оборудования Алексея Тверскова, повлечет увеличение пропускной способности стана, темпа и процесса проката, производственных показателей, а также повышение качества металла и снижение брака.

Отметим, что этот колоссальный ремонт повышенной сложности требовал от сотрудников ОКЦ и ЦРМО полной самоотдачи и огромного энтузиазма.

По словам заместителя главного инженера по ремонтам Якова Захарова, каждый специалист профессионально сработал в своей зоне ответственности:

— С точки зрения трудоемкости и значимости это был самый крупный ремонт уходящего года, — рассказал Яков Иванович.— Очень радует, что все запланированные работы удалось выполнить точно в срок. Все, кто был задействован, выкладывались по-полной. Особо хотелось бы отметить заместителя главного энергетика по ремонтам Дениса Долматова, а также руководство ОКЦ в лице Алексея Тверскова и Юрия Штепа. Все они отлично сработали и показали себя как настоящие патриоты своего производства.



