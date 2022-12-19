Экономика 19.12.2022 14:52
0
19.12.2022 14:52
Знаковым событием в производственной деятельности завода стала модернизация блюминга.
Масштабные восстановительные работы велись практически непрерывно на протяжении почти двух недель. Такой размах потребовал привлечения огромного количества специалистов: более 100 человек одновременно были задействовано в проведении работ.
Среди них, как специалисты цеха по ремонту металлургического оборудования, так и представители подрядных организаций. Огромный вклад в улучшение работы цеха внесли и его сотрудники: электрики, механики, энергетики.
Из-за сильной изношенности долгое время оборудование работало не в полную силу и требовало масштабного ремонта. Последнее крупное преобразование работники цеха и ремонтных служб застали еще в начале нулевых – в 2005 году. С тех пор в цеху проводились плановые ремонты.
Нынешний комплекс работ направлен на восстановление оборудования стана-1150: рольгангов, задействованных в основных производственных операциях ОКЦ. К вновь отремонтированным рольгангам была поведена новая система водяного охлаждения и централизованная смазка, что повысит срок эксплуатации оборудования.
Одновременно с этим был полностью восстановлен и пересобран пресс № 1, необходимый для обрезки заготовок, что во многом упростит производственную цепочку: ранее заготовки отправлялись на другой пресс, а это, в свою очередь, замедляло производство и снижало темп проката.
Одной из сложнейших и масштабных работ было восстановление посадочных мест клети -1150. Для осуществления проекта была приглашена подрядная организация и применено высококлассное специальное оборудование – мобильные фрезерные станки.
Технологический состав стана-1150 также активно участвовал в процессе ремонта. Бригада во главе со старшим мастером Максимом Емельяненко произвела капитальную очистку тоннелей стана под рольгангами и валками от отходов производства. Очистка производилось вплоть до самого основания стана и достигала глубины 2 метра. Ранее подобную операцию невозможно было провести, не разобрав рольганги и не остановив производство.
Параллельно перечисленным задачам сотрудники цеха ремонта металлургического оборудования заменили подкрановые и подстропильные фермы второго северного пролета.
После этого в пролете был установлен новый мостовой магнитный 15-тонный кран. Установка нового крана – уникальное событие для ОКЦ. Аналогичное обновление вводилось в цехе около 10 лет назад. Установка нового оборудования – важный шаг в сторону промышленной безопасности, улучшения условий труда машинистов крана и, самое главное, – увеличения производительности цеха. Кроме того, новый кран значительно проще в управлении, оснащен системами кондиционирования и отопления, а на смену громоздким пультам управления пришли джойстики. Также теперь машинисту крана представлен более широкий угол обзора, нежели раньше, ведь кабина застеклена полностью и оснащена поворачивающимся креслом.
Ремонт, по словам заместителя начальника цеха по ремонту оборудования Алексея Тверскова, повлечет увеличение пропускной способности стана, темпа и процесса проката, производственных показателей, а также повышение качества металла и снижение брака.
Отметим, что этот колоссальный ремонт повышенной сложности требовал от сотрудников ОКЦ и ЦРМО полной самоотдачи и огромного энтузиазма.
По словам заместителя главного инженера по ремонтам Якова Захарова, каждый специалист профессионально сработал в своей зоне ответственности:
— С точки зрения трудоемкости и значимости это был самый крупный ремонт уходящего года, — рассказал Яков Иванович.— Очень радует, что все запланированные работы удалось выполнить точно в срок. Все, кто был задействован, выкладывались по-полной. Особо хотелось бы отметить заместителя главного энергетика по ремонтам Дениса Долматова, а также руководство ОКЦ в лице Алексея Тверскова и Юрия Штепа. Все они отлично сработали и показали себя как настоящие патриоты своего производства.
В Волгограде назвали компанию, которая построит котельную за 2 миллиарда19.12.2022 15:33
Экономика 19.12.2022 15:33
НПФ «Открытие» отказался от применения регуляторных мер послабления для оценки активов19.12.2022 12:56
Экономика 19.12.2022 12:56
ВТБ запустил трансграничные переводы в Иран19.12.2022 11:59
Экономика 19.12.2022 11:59
«Росгосстрах»: вернуться к нормальной жизни после болезни можно «С новыми силами»19.12.2022 10:06
Экономика 19.12.2022 10:06
Волгоградцам предлагают работу за 500 тысяч рублей в шахте19.12.2022 08:24
Экономика 19.12.2022 08:24
В Волгограде выбрали строителя новой котельной за 2 миллиарда рублей17.12.2022 09:55
Экономика 17.12.2022 09:55
«Открытие Авто»: из 153 оставшихся на рынке моделей автомобилей лишь 34 нараcтили продажи в ноябре16.12.2022 20:35
Экономика 16.12.2022 20:35
Банк «Открытие»: после повышения ставки ЕЦБ рынок ожидает более длительной рецессии в Европе16.12.2022 17:36
Экономика 16.12.2022 17:36
Волгоградцы хотят самостоятельно накопить на недвижимость16.12.2022 16:44
Экономика 16.12.2022 16:44
Обладателями повышенной ставки по вкладу «Зимний» стали более 600 клиентов банка «Открытие» в возрасте от 22 до 91 года16.12.2022 16:39
Экономика 16.12.2022 16:39
Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года16.12.2022 16:37
Экономика 16.12.2022 16:37
ВТБ: ставки по депозитам сохранятся без изменений до конца года16.12.2022 13:54
Экономика 16.12.2022 13:54
Банк «Открытие» устроил «Новогодний марафон» для клиентов МСБ16.12.2022 13:15
Экономика 16.12.2022 13:15
ПСБ предоставил бизнесу возможность принимать онлайн-платежи через Mir Pay16.12.2022 13:14
Экономика 16.12.2022 13:14
ВТБ запустил Mir Pay для оплаты чаевых16.12.2022 11:10
Экономика 16.12.2022 11:10