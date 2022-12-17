На юге Волгограда дотла сгорела подержанная легковушка





В Красноармейском районе Волгограда сегодня, 17 декабря, полностью сгорел автомобиль «ВАЗ-2107» белого цвета. Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, машина, припаркованная у дома №24 по улице Удмуртская, загорелась в 2.29.

- Автомобиль 2004 года выпуска горел по всей площади. Погибших и пострадавших нет, - уточнили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные расчеты 7-ой пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 02:43. Причины пожара устанавливаются.

По данным информагентства, возгорание началось из салона автомобиля.



