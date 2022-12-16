Волгоградцы хотят самостоятельно накопить на недвижимость

Экономика 16.12.2022 16:44
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16.12.2022 16:44
Подавляющее большинство жителей Волгограда проживает в собственной квартире. Однако часть респондентов копят на покупку недвижимости, потому что хотят расширить жилплощадь. Такие результаты показал опрос СберСтрахования жизни в преддверии Дня риелтора, который в этом году отмечается 17 декабря.
У 92% участников исследования жильё находится в собственности (личной или семейной). 8% снимают квартиру. Откладывают деньги на недвижимость 5% волгоградцев. В среднем по стране этот показатель составил 6,2%.
Участники опроса, которые планируют улучшить свои жилищные условия, как правило, надеются купить или построить другое жильё (47,7%). Ещё 23% хотят снять квартиру побольше, 14,6% — получить её по программе реновации или расселения аварийного жилищного фонда. Менее 1% надеются на участие в государственной или муниципальной программе.
Из тех, кто намерен купить недвижимость, 42,5% подыскивают квартиру на вторичном рынке, 29,8% — в новостройках, 9,1% ищут дом, 1,6% — комнату. Чаще всего на покупку квартиры или дома горожане готовы потратить до 2 млн рублей (26,5%) либо от 2 до 2,9 млн (25,1%). 17,4% собираются заплатить до 3,9 млн, 7,5% — до 4,9 млн, 21,4% — до 10 млн, а 2,2% — ещё больше.
Основные источники средств для улучшения жилищного вопроса — собственные накопления (57,8%), ипотека (25,3%), продажа прежнего жилья (15,8%), материнский капитал (13,6%) и целевая субсидия (2,2%).
На квартиру или дом россияне чаще копят наличными (61,6%). Каждый пятый открыл рублёвый депозит (21,3%). В валюте наличными собирают 15,5%. Надеются на вложения в ценные бумаги 11,8%. Остальные откладывают с договором НСЖ (5%), обезличенным металлическим счётом (0,4%) и иными инструментами.
Застрахуют недвижимость 20% тех, кто сообщил о планах приобрести жильё. 2,6% защитят жизнь по ипотечной программе, а 1% — ещё и ответственность владельца жилья. При ипотечном кредитовании клиент может оформить программу страхования жизни, в том числе в СберСтраховании жизни. Полис страхования жизни позволяет снизить ипотечную ставку на 1% п.п. При наступлении неблагоприятных событий, страховая компания поможет клиенту с погашением ипотеки. СберСтрахование жизни с начала 2022 года произвела 5,4 тыс. выплат по страховым случаям по ипотечному страхованию жизни на общую сумму 4,1 млрд рублей.
Справка. Исследование проводилось в декабре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. по репрезентативной выборке.
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