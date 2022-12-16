Сбербанк раскрыл эскроу-счета почти на 1,5 трлн рублей с начала года

Экономика 16.12.2022 16:37
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16.12.2022 16:37
Общая сумма раскрытых эскроу-счетов в Сбербанке превысила 1,475 трлн рублей. Из них застройщикам перечислено 529 млрд рублей, а 947 млрд рублей направлено на погашение проектного финансирования объектов недвижимости.
Евгений Кравченко, директор Управления торгового финансирования Сбербанка:
«В стране уже несколько лет активно реализуется строительство жилых объектов с использованием эскроу-счетов. Сегодня порядка 55% счетов эскроу, которые были открыты при покупке квартир, приходится на Сбербанк. Это 49 млн квадратных метров жилья. Покрытие эскроу-счетами строительных проектов, финансируемых Сбербанком, к началу декабря составляло чуть более 79%».
Схема финансирования строительства с помощью эскроу-счетов, обеспечивающих большую прозрачность движения денежных средств и защищённость потребителей, в обязательном порядке для большинства застройщиков используется с июля 2019 года. Суть в том, что застройщик не получит деньги, пока не введёт дом в эксплуатацию. При этом источником финансирования строительства объекта являются не средства дольщиков, а банковский кредит — проектное финансирование.
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