Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»

Экономика 15.12.2022 21:45
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15.12.2022 21:45
Несостоявшимся признан аукцион по продаже государственного имущества Волгоградской области – 100% доли в уставном капитале ООО «Волгоградвзрывпром».
Как сообщает ИА «Высота 102», на торги не поступило ни одной заявки от покупателей.
Инициатором продажи этого предприятия выступил комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Начальная цена была заявлена в размере 74 миллионов 331 тысячи рублей.
Отметим, что торги по этому имуществу проходят впервые.
Ранее сообщалось, что три государственных унитарных предприятия «Волгофарм», «Волгоградвзрывпром» и «Заря» были включены в программу приватизации Волгоградской области на 2021 – 2023 годы.
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