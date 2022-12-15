Экономика

Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»

Экономика 15.12.2022 21:45
0
15.12.2022 21:45



Несостоявшимся признан аукцион по продаже государственного имущества Волгоградской области – 100% доли в уставном капитале ООО «Волгоградвзрывпром».
Как сообщает ИА «Высота 102», на торги не поступило ни одной заявки от покупателей.
Инициатором продажи этого предприятия выступил комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Начальная цена была заявлена в размере 74 миллионов 331 тысячи рублей.
Отметим, что торги по этому имуществу проходят впервые. 
Ранее сообщалось, что три государственных унитарных предприятия «Волгофарм», «Волгоградвзрывпром» и «Заря» были включены в программу приватизации Волгоградской области на 2021 – 2023 годы. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.12.2022 20:37
Экономика 15.12.2022 20:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.12.2022 19:27
Экономика 15.12.2022 19:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 15:56
Экономика 15.12.2022 15:56
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 15:30
Экономика 15.12.2022 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 15:25
Экономика 15.12.2022 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 14:28
Экономика 15.12.2022 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 12:59
Экономика 15.12.2022 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.12.2022 08:46
Экономика 15.12.2022 08:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 20:22
Экономика 14.12.2022 20:22
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.12.2022 19:23
Экономика 14.12.2022 19:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 15:47
Экономика 14.12.2022 15:47
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 14:51
Экономика 14.12.2022 14:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 12:11
Экономика 14.12.2022 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 10:43
Экономика 14.12.2022 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.12.2022 09:43
Экономика 14.12.2022 09:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

21:45
Сорвалась первая попытка продажи «Волгоградвзрывпрома»Смотреть фотографии
20:59
В ЦПКиО Волгограда строят концертный купол для звезд шоу-бизнесаСмотреть фотографии
20:37
Волгоградская область лидирует в рейтинге Минэкономразвития РФСмотреть фотографии
20:14
США ввели санкции против губернатора БочароваСмотреть фотографии
20:04
Волгоградца оштрафовали за наклеенную листовку против СВО на двери администрацииСмотреть фотографии
19:10
Как возводили единственный в России памятник чекистам: в Волгограде открылась выставка «Щит и меч Сталинграда»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
Дело – жесть: под Волгоградом второй раз подряд без заморочек осудили мужчину за «кражу»Смотреть фотографии
17:13
Неисправимого водителя в Волгоградской области отправили за пьянство в колониюСмотреть фотографии
17:07
Осталась без присмотра: в Волгограде 3-летней девочке оторвало руку в овощном цехуСмотреть фотографии
16:14
Это рывок: Бочаров и Сорокин дали оценку дорожному ремонту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:54
«Он до сих пор в стрессе»: в Волгоградской области собака прокусила 6-летнему мальчику лицоСмотреть фотографии
15:32
Хуснуллин поблагодарил волгоградцев за ударные темпы работы в ЛНРСмотреть фотографии
15:25
Уверял, что разводит овечек: 28 человек вложили деньги в несуществующую ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:17
Подписка Mixx и согревающий кофе: Tele2 предлагает волгоградцам сделать зиму ярчеСмотреть фотографии
14:45
Сто молодых полицейских присягнули на верность Российской Федерации в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:04
Серые многогранники для красоты установили на бульваре в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Банк «Открытие»: две трети жителей ЮФО планируют потратить на новогодний стол не более 10 тысяч рублейСмотреть фотографии
13:42
В Волгограде родным девяти погибших военных передали ордена МужестваСмотреть фотографии
13:28
Работал без защиты: стали известны подробности ЧП на стройке дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
«Пришел чиновник и развел руками»: жители частного сектора в Волгограде вышли на улицы с ледорубамиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
СК организовал проверку из-за гибели семейной пары на пожаре под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:22
В Волгограде произошел сбой в работе «Яндекс.Такси» и UberСмотреть фотографии
12:00
Пропавшую в Волжском 20-летнюю девушку нашли на ее новой работеСмотреть фотографии
11:56
В Волгограде подрядчика фонда капремонта подозревают в хищенияхСмотреть фотографии
11:25
В Волгоградской области муж с женой сгорели в своем домеСмотреть фотографии
11:08
Стало известно состояние упавшего с балкона в Волгограде ребенкаСмотреть фотографии
10:44
В Волгоградской области пассажир ВАЗ-21053 погиб в аварии с грузовикомСмотреть фотографии
10:33
Колбасу с мясокомбината нелегально направляли в волгоградские магазиныСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде подведены итоги Федерального конкурса сочинений «Горячий снег»Смотреть фотографии
10:04
Главу ПК «Первый пенсионный» осудили в Волгограде за обман вкладчиковСмотреть фотографии
 