Депутатам не дает покоя касса госпредприятий Волгоградской области

Экономика 19.11.2020 16:39
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19.11.2020 16:39
Эффективность работы госпредприятий Волгоградской области беспокоит депутатов регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты намерены поручить КСП региона проверить в 2021 году финансовую деятельность ГУПов, начиная с 2019 года.
Напомним, три государственных унитарных предприятия «Волгофарм», «Волгоградвзрывпром» и «Заря» включены в программу приватизации Волгоградской области на 2021 – 2023 годы. Данные субъекты готовятся к преобразованию в хозяйственные общества. Балансовая стоимость аптечной сети составляет чуть менее 350 млн рублей. Тепличное предприятие «Заря» потянуло на 670 млн рублей.
В перечне поручений, которые готовится дать аудиторам областная дума на 2021 год, всего 12 пунктов. Парламентарии озабочены вопросами эффективности реализации в регионе нацпроекта «Экология», создания системы вызова экстренных служб по единому номеру «112».
Актуальной, по мнению народных избранников, является тема организации за бюджетный счет временного трудоустройства несовершеннолетних. Волнует депутатов и качество исполнения региональной программы развития спортивной инфраструктуры, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Помимо прочего, КСП Волгоградской области предстоит проанализировать в 2021 году результативность работы регионального фонда микрофинансирования малого и среднего предпринимательства.
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