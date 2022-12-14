Сбер вручил награды лауреатам своей Научной премии

Экономика 14.12.2022 19:23
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14.12.2022 19:23
Сегодня в своей штаб-квартире Сбер наградил лауреатов своей первой Научной премии, имена которых стали известны в конце ноября. В церемонии принял участие заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.
Академики РАН Юрий Оганесян, Александр Габибов и Александр Холево победили в номинациях «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная» соответственно.
В сумме трое ученых получили 60 миллионов рублей в качестве поощрения за свои исследования и вклад в науку — награждал деятелей науки глава банка Герман Греф, говорится в сообщении.
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