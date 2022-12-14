В Волгограде 75-летний глава общественной организации сбил насмерть пешехода









В Волгограде решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 75-летнего пенсионера после смерти сбитого им пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось в седьмом часу вечера 26 ноября в Красноармейском районе.





Автомобиль «Инфинити QX56» под управлением 75-летнего водителя двигался со стороны ул.Судостроительная, в сторону ул.Хабаровская и напротив дома 13А по пер.Гражданский совершил наезд на пешехода. 55-летняя женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.





Пострадавшая, получившая политравму, была доставлена в больницу №15. Однако накануне в 23-00 ч. она скончалась в реанимации.













Как стало известно ИА «Высота 102», за рулем престижной иномарки находился руководитель Волгоградской городской общественной организации «Общественно-духовный центр «Возрождение» Александр Петров. Об организации, которую он возглавляет, мало что известно. Центр «Возрождение» был создан 20 лет назад, зарегистрирован по адресу квартиры в одном из домов на проспекте Героев Сталинграда. Общественная организация регулярно отчитывалась о нулевых доходах и расходах, ни в каких судебных делах не фигурирует.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области