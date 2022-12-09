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«Получил ранение, спасая товарищей»: в Волгограде увековечили память погибшего в СВО военного врача

Общество 09.12.2022 18:39
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09.12.2022 18:39


В школе № 49 Краснооктябрьского района Волгограда накануне Дня Героев Отечества прошла торжественная церемония открытия Парты Героя, увековечившей память о погибшем в ходе спецоперации по защите Донбасса капитане медицинской службы Виталии Мотренникове.

— Выполняя свой долг перед Родиной, Виталий Мотренников принял участие в спецоперации. Был ранен, но после лечения в госпитале вновь вернулся на передовую, — рассказали информагентству в пресс-службе Волгоградского отделения политической партии «Единая Россия». — К сожалению, второе ранение, которое он получил, спасая товарищей, стало для военнослужащего смертельным — он погиб в начале июня. Указом президента РФ Виталий Мотренников был посмертно награжден медалью «За отвагу».

В церемонии приняли участие мама погибшего офицера и его первая учительница Галина Поддубная. Виталий Мотренников, как и его мать, посвятил жизнь медицине и стал военным врачом. Героя СВО похоронили на новом кладбище Ворошиловского района.

Фото: Волгоградское отделение «ЕР»

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