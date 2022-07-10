В ходе СВО погиб военврач из Волгограда Виталий Мотренников

Военный медик из Волгограда, капитан Виталий Мотренников погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Как сообщает ИА «Высота 102», церемония прощания с врачом состоится сегодня, 10 июля.

Информацию о гибели капитана подтвердил информагентству председатель совета ветеранов региона Александр Струков. Военврача из Волгограда похоронят на новом кладбище в Ворошиловском районе.

Предварительно, выпускник ВолгГМУ уже не первый раз выезжал в служебную командировку на территорию проведения СВО. По не подтвержденной официально информации, ранее волгоградский медик уже получил ранение в зоне боевых действий.