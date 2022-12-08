Ритуальщики едва не передрались в Волгограде из-за усопшего горожанина

В Тракторозаводском районе Волгограде сотрудники двух ритуальных компаний едва не подрались из-за права организации похорон. Шокирующий инцидент произошел прямо на глазах у безутешных родственников.

— Накануне скончался мой отец. Я сразу отправился на квартиру на Льговской, там меня ждала сестра, — рассказал сын покойного Александр. — Не прошло и получаса с момента смерти, как во двор подъехали представители двух ритуальных фирм.

Далее, по словам волгоградца, сотрудники обеих компаний попали в квартиру и стали предлагать свои услуги, нисколько не стесняясь в выражениях.

— Стали рассказывать, как у них организовано хранение тел умерших, где переодевают, гримируют, сколько это стоит. Начали ругаться между собой. Меня это до глубины души возмутило, и я выпроводил их на улицу. В итоге мы наняли другую фирму.

У мужчины до сих пор остался неприятный осадок после общения с такими «профессионалами». По неподтвержденной информации, в некрасивом инциденте были замечены сотрудники компаний «Волгоград-Ритуал» и «Вечная память родным и близким».

Ранее информагентство сообщало об участившихся случаях воровства с волгоградских кладбищ.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»