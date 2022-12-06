Воровство и захват территорий: криминальные будни кладбищ Волгограда





В Волгограде уже десять месяцев действуют новые правила организации похорон. С 1 февраля 2022 года услуги по погребению оказывают не только специализированные службы по вопросам похоронного дела, но и другие хозяйствующие субъекты. Иными словами, доступ на городские кладбища получило неограниченное количество предпринимателей, занятых в похоронном бизнесе. Удалось ли добиться ожидаемого эффекта? Пожалуй, что да, ведь в распоряжении горожан теперь солидный «каталог» похоронных компаний.

Однако, сообщает ИА «Высота 102», вместе с положительным результатом волгоградцы получили и такой, о котором даже не помышляли. В частности, на кладбищах Волгограда участились случаи воровства. И растаскивают в буквальном смысле всё: от цветов с могил до гранитных надгробий.

Очевидное – не Вероятное

Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне побывали на трех волгоградских кладбищах, попросив местных работников показать захоронения, с которых за последние месяцы что-либо пропадало. Увиденное, прямо скажем, повергает в шок. Казалось, в современном мире такому кощунству давно уже не было места.

Так, на Моторном кладбище, расположенном в Дзержинском районе, журналистам информагентства показали четыре захоронения, с которых злоумышленники умудрились выкрасть венки, столы и лавки, ограждения, а также цветник, повредив попутно памятники.

На кладбище в Тракторозаводском районе воруют по-крупному. Так, к примеру, на одной из могил неизвестные срезали часть ограждения, с другой и вовсе не побоялись вырвать «с корнем» и вывезти памятник.









Однако рекордным во всех смыслах этого слова можно назвать воровство на Верхнезареченском кладбище Волгограда. Здесь злоумышленники сумели украсть двухметровый памятник за 500 тысяч рублей весом более ста килограммов.





Не обнаружили надгробия волгоградцы еще на одной могиле здесь же, на Селезневке.





Как такое возможно?

С просьбой прокомментировать увиденное корреспонденты ИА «Высота 102» обратились к генеральному директору ЗАО «Ритуальное предприятие «Память» Олегу Сетежеву. Напомним, в соответствии с муниципальным контрактом с департаментом администрации Волгограда именно на предприятие «Память» возложена обязанность содержания муниципальных кладбищ. Логично было бы предположить, что и за сохранность мест захоронений тоже ответственны они же. На деле все оказалось совсем иначе.

– С принятием нового порядка выдачи разрешений и проезда на кладбища контроль за деятельностью занятых в ритуальном бизнесе организаций фактически полностью утрачен. Формально охрана на кладбищах есть, но она не имеет полномочий, предположим, остановить автомобиль и поинтересоваться содержимым кузова и его происхождением, – объяснил Олег Сетежев. – Соответственно, у охраны нет возможности своевременно предотвращать кражи, либо выполнение незаконных работ, будь то самовольная установка или демонтаж надгробных сооружений. Нередко во время производства незаконных работ происходит повреждение других захоронений.

Озвученное Сетежевым количество совершенных с февраля по сентябрь краж ужасает.

– Только за 8 месяцев текущего года на кладбищах города было совершено 62 кражи надмогильных сооружений. Это, в основном, кражи памятников и оград, – рассказал собеседник информагентства. – При непосредственном обращении граждан к сотрудникам ритуального предприятия им разъясняется необходимость обращения с заявлениями в органы полиции.

Здесь стоит отметить, что пропажу памятников родные усопших обнаруживают чаще всего гораздо позже самого факта кражи – при очередном посещении кладбища, а, следовательно, и реальное количество совершенных преступлений на сегодня может быть гораздо больше, чем уже известно правоохранительным органам.





Самовольные захоронения и захват территорий

Но воровство, как стало известно, – не единственная проблема, «пустившая корни» на кладбищах Волгограда с февраля этого года. В отсутствие жесткого контроля нередко происходит захват прилегающих к захоронениям территорий.

– Под видом выполнения облицовочных работ на участке захоронения, к примеру, производится увеличение размеров участков погребения, ликвидируются проходы между участками и тому подобное, – рассказывает гендиректор ЗАО «РП «Память». – Это, в свою очередь, приводит к жалобам со стороны других граждан, которые являются собственниками надгробных сооружений на соседних участках.

Что еще хуже – к настоящему дню известны случаи самовольного захоронения останков усопших.

– Имеют место также и случаи несанкционированных захоронений урн с прахом на участках родственного захоронения как самими гражданами, так и предпринимателями. Так, например, в сентябре мастером по благоустройству кладбища Краснооктябрьского района был установлен факт незаконного захоронения урны с прахом скончавшейся в конце августа жительницы Волгограда. Данное захоронение было произведено предположительно работниками ритуальной организации «Скорбь». При этом лица, совершившие захоронение, разрешение департамента городского хозяйства администрации Волгограда не представили. Аналогичный случай с захоронением работниками ООО «Волгоград-Ритуал» праха мужчины был зафиксирован на том же кладбище в октябре текущего года, – говорит Олег Сетежев. – На текущий момент известно о семи незаконных захоронениях на муниципальных кладбищах, произведенных, начиная с февраля этого года. При этом нельзя исключить, что число незаконных захоронений может быть намного больше, чем их выявлено в настоящее время. Повторюсь, это обусловлено отсутствием необходимого контроля.





Неутешительные прогнозы

По информации, ставшей известной ИА «Высота 102», в Волгограде уже имеет место уголовное дело в отношении лиц, занимавшихся воровством венков с могил усопших. Установлено, что украденное злоумышленники перепродавали повторно. Не исключено, что такой же «прибыльный бизнес» наладили и производители памятников, лавочек и оград. Одним словом, характер преступлений позволяет делать предположения о возможной причастности к ним в том числе лиц, задействованных в ритуальном бизнесе.

Можно ли остановить кражи с могил волгоградцев? На сегодня, пожалуй, что нет. Единственный вариант – организация жесткого контроля при въезде на муниципальные кладбища.

– На наш взгляд, сегодня имеются все необходимые основания для рассмотрения вопроса о восстановлении прежнего порядка получения хозяйствующими субъектами разрешения на проведение работ на участках захоронений, – говорит гендиректор «Памяти» Олег Сетежев. – И такое право логично предоставить лицу, осуществляющему содержание кладбища.

В заключение добавим, что организациями, предоставляющими ритуальные услуги, сегодня в Волгограде готовится предложение по передаче им права на производство копки могил. Пока что эти функции на муниципальных кладбищах осуществляют сотрудники «Памяти». Какие риски возможны в случае передачи таких прав, предположить несложно, учитывая, что уже сегодня всплывают факты незаконных захоронений и захвата участков.