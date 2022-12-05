В Волгограде ряд домов отключат от тепла из-за аварии на Университетском проспекте





В «Концессиях теплоснабжения» пообещали завершить основные работы по устранению порыва на теплосети в Советском районе до конца текущих суток. Как сообщили ИА "Высота 102" в компании, место утечки на участке трубопровода, пролегающего внутри тепловой камеры, уже локализовано.

В настоящее время бригады производят демонтаж одной из стенок камеры, однако из-за большого объема теплоносителя, поступающего по данному трубопроводу, нет технической возможности приступить к следующему этапу восстановления - сварочным работам. В связи с этим в ООО «Концессии теплоснабжения» принято решение временно приостановить подачу теплоснабжения ряду домов, запитанных от данной сети.

В ликвидации аварии задействованы несколько аварийно-восстановительных бригад и тяжелая спецтехника – работы будут вестись в непрерывном режиме до полного устранения.

Напомним, сегодня, 5 декабря стало известно о новом порыве на магистральном трубопроводе диаметром 500 мм на проспекте Университетский.