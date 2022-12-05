В Волгограде снизились цены на проживание в гостиницах





МТС проанализировала стоимость проживания в волгоградских отелях в 2022 году. По сравнению с прошлым годом, цена на проживание снизилась на 2% и составила в среднем 3700 рублей за сутки.

При этом средняя стоимость проживания в 2022 году по стране увеличилась на 10% и составила 4300 рублей за ночь, рассчитали аналитики МТС Travel и Bronevik.com на основе открытых данных отелей-партнёров. 40% от всех бронирований приходится на трехзвездочные отели, средняя стоимость проживания в которых дешевле - около 3900 рублей. При этом номера в отелях категории “три звезды” за год выросли в цене на 8%, а ночь в пятизвёздочном отеле подорожала на 21% - до 11 100 рублей.

Самые дорогие номера в 2022 году в Сочи – ночь в отеле обойдется в 6 400 рублей, это на 3% дороже, чем годом ранее. Переночевать в отеле в Петербурге в среднем обойдется в 5 100 рублей, цена здесь почти не изменилась за год. В Москве цена за ночь снизилась до 4 900 рублей по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (-5%).

В этом году примерно треть бронирований отелей в России приходится на ТОП-10 наиболее популярных направлений: Москва, Петербург, Большой Сочи, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск. Ростов-на-Дону и Краснодар из-за закрытого авиасообщения выбыли из топа.



