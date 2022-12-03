Под Волгоградом грузовик с дровами протаранил легковушку: двое пострадавших









Накануне в Волгоградской области два человека получили травмы в ДТП с грузовиком. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в 17-15 ч. на 612 км трассы «Сызрань - Саратов – Волгоград» «ГАЗ-3507», загруженный дровами, под управлением 34-летнего водителя при развороте не уступил дорогу движущейся во встречном направлении автомашине «Лада Веста».

В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 53-летняя пассажирка отечественной легковушки.