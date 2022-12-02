ВТБ: в ноябре выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 14%

Экономика 02.12.2022 14:31
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02.12.2022 14:31
По итогам ноября более 3,7 тысячи клиентов оформили в ВТБ кредиты по «Ипотеке с господдержкой-2020». Общий объем сделок составил 22,8 млрд рублей и на 14% превысил результат октября. Эксперты ВТБ объясняют динамику стремлением заемщиков успеть взять кредит по низкой ставке до момента окончания программы.
Наибольший объем выдач по «Ипотеке с господдержкой-2020» в ноябре приходился на Москву и область, где заемщики получили 5,8 млрд рублей. На втором месте – Краснодарский край. Здесь на покупку недвижимости банк выдал 1,4 млрд рублей. В топ-5 регионов по объему сделок также входят Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,2 млрд рублей), Республика Татарстан (800 млн) и Ростовская область (400 млн).
Всего с начала года ВТБ оформил по программе более 45 тысяч кредитов на 221,5 млрд рублей, что на 20% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Средний размер кредита по итогам 11 месяцев составил 4,9 млн рублей.
-Основной фактор, который повлиял на динамику выдач ипотеки с господдержкой в ноябре - возможное завершение программы в конце года. Решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято, поэтому многие клиенты, для которых актуальна покупка первичного жилья, стремятся застраховать себя на случай роста ставки по ипотеке и завершить сделки до конца года. На этом фоне доля строящегося жилья в продажах снова стала расти: в ноябре она увеличилась в наших продажах на 3 пп, и сейчас мы проводим в этом сегменте примерно каждую третью сделку. В декабре тенденция продолжится, хотя основная доля выдач по-прежнему будет приходиться на рынок вторичной недвижимости, - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.
Он напомнил, что даже в случае отмены ипотеки с господдержкой возможность проводить льготные ипотечные сделки сохраняется для отдельных групп заемщиков как минимум до середины 2023 года. Для клиентов с детьми продолжает действовать «семейная ипотека» со ставкой от 5,7% (от 4,7% в ДФО), для работников сферы информационных технологий – IT-ипотека со ставкой от 4,7%, а заемщики, проживающие в ДФО, смогут воспользоваться «Дальневосточной ипотекой» – кредиты по этой программе доступны всего под 1,7%.
-Мы рассчитываем, что решение по ипотеке с господдержкой будет максимально сбалансированным и учтет как национальные цели по вводу нового жилья, так и стоимость кредитов, которая неизбежно увеличится после отмены программы. Сегодня базовая ставка по ипотеке в российских банках достигает в среднем 11%, и после Нового года основная часть сделок по ипотеке на первичном рынке будет проходить на этих условиях. Поэтому при покупке новостроек сейчас – оптимальное время для ипотеки, - добавил Евгений Дячкин.
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