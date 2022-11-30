



Специалисты билайн с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» проанализировали востребованность различных финансовых продуктов у жителей регионов. Их спрашивали о том, какие банковскими продуктами пользуются сейчас и планируют воспользоваться в ближайшие полгода. Оказалось, что самым популярным финансовым продуктом остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. При этом наименьшая доля зарплатных карт — в Северо-Кавказском федеральном округе (59%). Для сравнения — в регионах Сибири зарплатной картой пользуются 78% опрошенных. На втором месте по востребованности — дебетовая карта, она есть у 67% респондентов.

Что касается кредитных карт, то доля пользователей остается неизменной – около 40% (как и прошлой осенью). Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие полгода. При этом отказаться от кредитной карты планируют 20% опрошенных.

Интерес к потребительским кредитам чуть спадает — их готовы брать 23% участников опроса. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах (18% опрошенных, в целом по России — только 12%).

Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% респондентов пользуются данным продуктом. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью продуктом пользовались 20% респондентов, осенью 2022 года — 39%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода.

Наименьший интерес у пользователей вызывают инвестиционные продукты банков. При этом мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами.

В опросе участвовало 2,7 тысяч абонентов билайн, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тысяч человек.