Телеком 30.11.2022 13:34
0
30.11.2022 13:34
Специалисты билайн с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» проанализировали востребованность различных финансовых продуктов у жителей регионов. Их спрашивали о том, какие банковскими продуктами пользуются сейчас и планируют воспользоваться в ближайшие полгода. Оказалось, что самым популярным финансовым продуктом остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. При этом наименьшая доля зарплатных карт — в Северо-Кавказском федеральном округе (59%). Для сравнения — в регионах Сибири зарплатной картой пользуются 78% опрошенных. На втором месте по востребованности — дебетовая карта, она есть у 67% респондентов.
Что касается кредитных карт, то доля пользователей остается неизменной – около 40% (как и прошлой осенью). Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие полгода. При этом отказаться от кредитной карты планируют 20% опрошенных.
Интерес к потребительским кредитам чуть спадает — их готовы брать 23% участников опроса. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах (18% опрошенных, в целом по России — только 12%).
Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% респондентов пользуются данным продуктом. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.
Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью продуктом пользовались 20% респондентов, осенью 2022 года — 39%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода.
Наименьший интерес у пользователей вызывают инвестиционные продукты банков. При этом мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами.
В опросе участвовало 2,7 тысяч абонентов билайн, мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Волгоградцы получили бесплатный доступ к книжному сервису «Строки»30.11.2022 14:37
Телеком 30.11.2022 14:37
«Беспринципные» расширяют влияние: новый сезон сериала покажут «Кинопоиск», START и Wink30.11.2022 10:45
Телеком 30.11.2022 10:45
Специалисты обучили нейросеть искать патологии в суставах29.11.2022 16:59
Телеком 29.11.2022 16:59
Безопасная связь: «Ростелеком» подключил к защищенному интернету техникумы и колледжи Волгоградской области29.11.2022 10:07
Телеком 29.11.2022 10:07
Просто и понятно о важном: билайн внедряет «ясный язык»29.11.2022 08:59
Телеком 29.11.2022 08:59
Как SMS помогла выздороветь: в конкурсе билайна волгоградка борется за приз зрительских симпатий26.11.2022 08:04
Телеком 26.11.2022 08:04
МегаФон ускорил интернет на Черноморском побережье24.11.2022 13:50
Телеком 24.11.2022 13:50
В России число кибератак на контакт-центры увеличилось в десять раз23.11.2022 15:19
Телеком 23.11.2022 15:19
Путешественники в Волгограде стали чаще выходить в онлайн22.11.2022 16:25
Телеком 22.11.2022 16:25
Самый бодрый понедельник: больше возможностей с Tele221.11.2022 13:02
Телеком 21.11.2022 13:02
Tele2 улучшила условия международного роуминга для россиян в Катаре18.11.2022 15:26
Телеком 18.11.2022 15:26
В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары18.11.2022 09:06
Телеком 18.11.2022 09:06
Волгоградские гостиницы теперь можно забронировать в новом сервисе МТС17.11.2022 17:27
Телеком 17.11.2022 17:27
«Черная пятница»: как получить максимальные скидки в Tele217.11.2022 15:07
Телеком 17.11.2022 15:07
Как прокачать связь на смартфоне? 4 технологических решения от билайна17.11.2022 08:45
Телеком 17.11.2022 08:45