Происшествия

ГУ МВД: по факту избиения сотрудницы МБУ «Северное» организована проверка

Происшествия 29.11.2022 19:37
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29.11.2022 19:37


В Волгограде полицейские установили личность мужчины, который днем  29 ноября в промзоне в Дзержинском районе с дубиной набросился на сотрудницу МБУ «Северное». Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту нападения на сотрудников муниципальной службы отлова собак организована доследственная проверка. 

– 29 ноября 2022 года в полицию поступило сообщение о конфликте в Дзержинском районе, в ходе которого неизвестный нанес телесные повреждения работнице специализированной организации по отлову собак, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД. – Прибывший наряд доставил в отдел полиции подозреваемого в нанесении телесных повреждений – 50-летнего мужчину. Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, в распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалось видео, снятое одним из сотрудников МБУ «Северное» в момент нападения. На кадрах отчетливо видно, как мужчина хватает с земли дубину и бьет ею наотмашь 20-летнюю девушку. После удары получает и сам мужчина, снимавший видео. 

Как пояснили информагентству в МБУ, днем сотрудники прибыли в промзону по заявке для отлова бродячих собак. В какой-то момент  один из рабочих набросился на них, используя подручные средства.

С места происшествия девушка была доставлена в больницу. 

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