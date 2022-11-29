Происшествия

«Он бил исподтишка»: в промзоне Волгограда избили сотрудников МБУ «Северное»

Происшествия 29.11.2022 17:54
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29.11.2022 17:54




Вопиющий случай произошел сегодня, 29 ноября, в Дзержинском районе Волгограда. На сотрудников участка отлова и содержания безнадзорных животных МБУ «Северное» во время исполнения ими служебных обязанностей напал неизвестный мужчина с палкой. 20-летняя работница муниципального учреждения получила травмы и госпитализирована в больницу. Побои получил и другой сотрудник МБУ. В результате нападения поврежден транспорт учреждения. 

Подробности этой дикой истории рассказала ИА «Высота 102» главный ветеринарный врач МБУ «Северное» Гуля Горбунова.

Сегодня трое наших сотрудников – два ловца и водитель – выехали по заявке, полученной от одного юридического лица, – поясняет Гуля Андреевна. – Списки с такими заявками мы получаем из городской думы. Работники на служебном транспорте выехали по указанному адресу в Дзержинском районе, в промышленную зону, расположенную на пересечении улиц Землячки и Южноукраинской. Прибыв на место, сотрудники, как положено, представились, пояснили, что приехали на отлов безнадзорных животных, пояснили, как и через какое время собак можно будет забрать после проведения необходимых манипуляций и операции по стерилизации. Диалог с представителем организации был спокойный, никаких вопросов к нашим сотрудникам не возникло – все это мы можем подтвердить записью с видеорегистратора. 


Однако дальше события стали развиваться непредсказуемо. 

Вдруг откуда-то вылетел этот мужчина, в руках у него была палка или бита, и он начал избивать наших работников, - говорит Гуля Горбунова. – Бил исподтишка, 20-летняя наша сотрудница получила удар по голове. Досталось и другому нашему работнику. Его пытались остановить, но он продолжал размахивать своей палкой. А потом бросил камнем в машину, разбил лобовое стекло. Что стало причиной такой агрессии, нам непонятно. Он ничего не говорил, просто бил молча и все! Наши сотрудники не могли ему ответить, они находились при исполнении служебных обязанностей, они кричали ему, что не имеют права драться. Но он даже не думал останавливаться!

На место происшествия, на ул. Южноукраинскую, 2г вызвали скорую помощь и полицию. Сотрудницу МБУ увезли на неотложке в больницу №25, сейчас врачи обследуют пострадавшую девушку. 

– Вполне вероятно, этот человек является рабочим той организации, которая подала заявку на отлов, во всяком случае, он был одет в фирменную рабочую форму, – предположила Гуля Андреевна. – Но я надеюсь, что полицейские разберутся в этой истории и дадут свою оценку действиям напавшего. 

В администрации Волгограда подтвердили факт избиения сотрудников МБУ. 

– Сотрудники муниципальной службы отлова безнадзорных животных обратились в правоохранительные органы с заявлением о нападении неизвестных лиц. Примерно в 12.50, в тот момент, когда сотрудники производили осмотр территории, со стороны расположенных рядом вагончиков, подошли неизвестные лица. Агрессивно настроенный мужчина, вооруженный предметом, похожим на бейсбольную биту, начал наносить удары безоружной 20-летней работнице бюджетного предприятия, целясь в область ее головы. Когда за коллегу вступился второй сотрудник отлова, неизвестный к нему также попытался применить физическую силу. Для разрешения конфликтной ситуации на место были вызваны сотрудники полиции. Прибывшей на место бригадой скорой помощи пострадавшая девушка доставлена в ГКБ СМП, – прокомментировали в мэрии

В ГУ МВД России по Волгоградской области в свою очередь сообщают, что участники конфликта были доставлены в отдел полиции для разбирательств.

Редакция «Высоты 102» уточняет состояние пострадавшей сотрудницы МБУ в облздраве. 

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