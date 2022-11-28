Спецоперация на Украине

Под Волгоградом семьи встретили вернувшихся с СВО бойцов

Спецоперация на Украине 28.11.2022 11:51
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28.11.2022 11:51





На побывку из зоны проведения специальной военной операции на Украине в Волгоградскую область вернулась группа бойцов.



- Встретили парней красиво: с оркестром, шариками и флагами, крепкими объятиями родных и друзей, - сообщает Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область».



Авторы канала предположили, что, скорее всего, это самые первые бойцы, кто находился в зоне боев с прошлой зимы.
Фото и видео: Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область»

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