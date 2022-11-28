Под Волгоградом семьи встретили вернувшихся с СВО бойцов

Спецоперация на Украине 28.11.2022 11:51
0
28.11.2022 11:51
На побывку из зоны проведения специальной военной операции на Украине в Волгоградскую область вернулась группа бойцов.
- Встретили парней красиво: с оркестром, шариками и флагами, крепкими объятиями родных и друзей, - сообщает Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область».
Авторы канала предположили, что, скорее всего, это самые первые бойцы, кто находился в зоне боев с прошлой зимы.
Фото и видео: Telegram-канал «Мобилизация. Волгоградская область»
На Украине погиб 28-летний рэпер из Волгограда27.11.2022 13:08
Спецоперация на Украине 27.11.2022 13:08
«Врачи спасали его почти месяц»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО боксера27.11.2022 09:00
Спецоперация на Украине 27.11.2022 09:00
В СВО погиб младший сержант из Камышина Роман Громов26.11.2022 12:12
Спецоперация на Украине 26.11.2022 12:12
В Волгоградской области похоронили погибшего в СВО Алексея Шамшина25.11.2022 10:33
Спецоперация на Украине 25.11.2022 10:33
Мобилизованных из Волгоградской области отправили на полигоны ЮВО25.11.2022 09:26
Спецоперация на Украине 25.11.2022 09:26
«Выносил бойцов из-под огня»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО пограничника24.11.2022 16:55
Спецоперация на Украине 24.11.2022 16:55
«Он старается держаться»: мобилизованный рабочий волгоградского предприятия получил тяжелое ранение в СВО24.11.2022 13:03
Спецоперация на Украине 24.11.2022 13:03
Участникам СВО из Волгоградской области направили новое спецснаряжение24.11.2022 12:02
Спецоперация на Украине 24.11.2022 12:02
В СВО погиб 33-летний спецназовец из Волгограда Василий Хазов24.11.2022 10:05
Спецоперация на Украине 24.11.2022 10:05
«Он только из армии пришел»: в Волгоградской области похоронили погибшего на Украине 20-летнего мобилизованного Эдуарда Аветисяна23.11.2022 11:40
Спецоперация на Украине 23.11.2022 11:40
Под Волгоградом увековечили память погибшего на Украине бывшего рулевого круизного судна22.11.2022 08:53
Спецоперация на Украине 22.11.2022 08:53
«Помажем зеленочкой и на передовую». В Волгограде жены и матери мобилизованных обратились к президенту: видео20.11.2022 11:16
Спецоперация на Украине 20.11.2022 11:16
Ефрейтор Денис Карпушов из Камышина погиб на Украине19.11.2022 19:20
Спецоперация на Украине 19.11.2022 19:20
В спецоперации погиб 34-летний рядовой из Волгоградской области19.11.2022 08:58
Спецоперация на Украине 19.11.2022 08:58
Участник СВО из Урюпинска Сергей Зинченко награжден медалью МО РФ18.11.2022 17:13
Спецоперация на Украине 18.11.2022 17:13