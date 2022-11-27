Чудом избежавшая столкновения с вылетевшим навстречу автомобилем BMW жительница Волгоградской области, влетела в отбойник. Как сообщает ИА «Высота 102», девушка разыскивает водителя белой иномарки.

— 25 ноября, двигалась по трассе Волгоград — Саратов в 70 километрах от Камышина в направлении Саратова (участок 426) примерно в 12.20 по своей полосе, мне навстречу выехал автомобиль BMW 3 белого цвета. В результате меня вынесло на отбойник, — рассказала в соцсетях волгоградка.

По словам девушки, ее автомобиль Kia Cerato получил значительные повреждения и сейчас не на ходу.





— Виновник скрылся. Патруль ДПС прибыл на место и составил протокол происшествия. В моем автомобиле работал видеорегистратор, но номеров виновника не видно. BMW двигался в сторону Камышина, — уточняет пострадавшая. — Очень прошу всех, кто возможно, двигался по данному участку в указанный период, мне помочь! Если у вас имеется регистратор, возможно, виновник был на нем зафиксирован и можно узнать его госномер!





На кадрах видно, что инцидент произошел в условиях плотного тумана. Водитель BMW буквально вылетает на «встречку» для обгона. Девушка за рулем Kia Cerato уходит вправо, цепляет обочину и ее выбрасывает на полосу встреченного движения. Чтобы избежать столкновения, водитель направляет иномарку в отбойник.

Фото и видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me