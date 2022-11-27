Происшествия

«Водитель скрылся»: влетевшая в отбойник из-за BMW волгоградка попала на видео

Происшествия 27.11.2022 20:33
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27.11.2022 20:33


Чудом избежавшая столкновения с вылетевшим навстречу автомобилем BMW жительница Волгоградской области, влетела в отбойник. Как сообщает ИА «Высота 102», девушка разыскивает водителя белой иномарки. 

— 25 ноября, двигалась по трассе Волгоград — Саратов в 70 километрах от Камышина в направлении Саратова (участок 426) примерно в 12.20 по своей полосе, мне навстречу выехал автомобиль BMW 3 белого цвета. В результате меня вынесло на отбойник, — рассказала в соцсетях волгоградка. 

По словам девушки, ее автомобиль Kia Cerato получил значительные повреждения и сейчас не на ходу. 


— Виновник скрылся. Патруль ДПС прибыл на место и составил протокол происшествия. В моем автомобиле работал видеорегистратор, но номеров виновника не видно. BMW двигался в сторону Камышина, — уточняет пострадавшая. — Очень прошу всех, кто возможно, двигался по данному участку в указанный период, мне помочь! Если у вас имеется регистратор, возможно, виновник был на нем зафиксирован и можно узнать его госномер! 


На кадрах видно, что инцидент произошел в условиях плотного тумана. Водитель BMW буквально вылетает на «встречку» для обгона. Девушка за рулем Kia Cerato уходит вправо, цепляет обочину и ее выбрасывает на полосу встреченного движения. Чтобы избежать столкновения, водитель направляет иномарку в отбойник. 

Фото и видео: «Подсмотрено. Камышин» / t.me   

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