Сады Придонья выступили против фейков, наносящих ущерб репутации компании









«Сады Придонья» публично выступили с опровержением информации, опубликованной на одном из информационных ресурсов Волгограда и с заявлением, что компанию, являющуюся на сегодня одним из бюджетообразующих предприятий региона, безосновательно выставляют нарушителем экологического законодательства РФ. Тем самым, уверены в «Садах Придонья», репутации компании был нанесен серьезный ущерб.

Как сообщают в акционерном обществе, речь, в частности, идет о публикации в сетевом издании «НовостиВолгограда.ру» статьи под заголовком «Росприроднадзор подал в Арбитражный суд Волгоградской области исковое заявление на ООО НПГ «Сады Придонья». Межрегиональное ведомственное управление требует взыскать с компании свыше 127 миллионов рублей».

– Дело еще не принято в производство, а автор статьи поспешил реанимировать устаревшую, а главное недостоверную, информацию о прошлых исках Росприроднадзора к компании, обработав ее таким образом, чтобы у читателей сложилось негативное отношение к Садам Придонья. Надо заметить, что за комментариями в компанию ни один представитель этого сетевого издания не обратился, – сообщают в «Садах Придонья». – Кроме этого, автор в материале разместил информацию об активах и чистой прибыли (она доступна в открытых источниках) не только компании, но и ее руководителя. Заметив, «такие стабильные доходы позволяют организовать шикарные праздники». Весь тон статьи направлен на искажение информации о компании «Сады Придонья» и ее руководителе. Нет ни слова о том, сколько компания перечисляет средств в бюджеты всех уровней, а также о том, что Сады Придонья уделяют повышенное внимание не только экономической, но и социальной составляющей. Неуклонно следуют принципам социальной ответственности, в числе которых создание новых рабочих мест и улучшение комфортной среды проживания, обучение студентов и их поощрение через стипендии, спонсорство и благотворительность и др.

В «Садах Придонья» заявляют, что в адрес пресс-службы поступила информация о том, что относительно компании и ее руководителя готовится ряд публикаций, касающихся возможных экологических нарушений.

– Вопрос, какую цель преследуют подобные негативные подборки, остается открытым, – добавляют в компании. – ООО «Управляющая компания «Сады Придонья» дорожит своей деловой репутацией, высоким доверием со стороны сотрудников, партнеров, потребителей и никогда не боялось трудностей и вызовов времени. Главными людьми для компании остаются потребители, которые выбирают продукцию на протяжении 25 лет. Сады Придонья благодарны всем за доброе отношение и преданность и надеются, что провокационные публикации, направленные против компании будут игнорироваться.