В Волгограде школьник перечислил аферистам с карты матери более 260 тысяч рублей





В Ворошиловском районе Волгоградской области 14-летний подросток стал жертвой мошенников. Как сообщили V102.RU в региональном главке МВД, аферисты убедили школьника перечислить с карты матери более 260 тысяч рублей. После случившегося с заявлением в полицию обратилась 41-летняя женщина.

Женщина рассказала, что на телефон сына через мессенджер поступил звонок от неизвестного, который предложил сменить пароль в электронном дневнике. Мальчик сообщил ему код из смс-сообщения, после чего с ним стали связываться фальшивые сотрудники безопасности банка.

Они убедили его в том, что данными семьи завладели мошенники, а деньги родителей находятся под угрозой перевода на сторонние счета. Чтобы спасти деньги, семикласснику предложили перевести денежные средства на «безопасный счет». Когда же подросток перечислил деньги с карты матери и с кредитных средств, злоумышленники исчезли.

В полиции предупреждают волгоградцев, что, если вам звонят с подобной просьбой, не спешите выполнять указания. Свяжитесь с классным руководителем, школьной администрацией или службой поддержки образовательной платформы.