В Волжском разыскивают трех девочек за вандализм на детской площадке

В городе Волжском Волгоградской области попали в объективы камер видеонаблюдения три девочки, которые сломали детскую карусель на площадке. Как передает V102.RU, городская администрация распространила видео этого происшествия с просьбой помочь в установлении личности юных вандалов.





- Инцидент произошел 31 марта около 21:50 на детской площадке в сквере по Александрова. Три девочки-подростка решили втроем покататься на карусели, которая не выдержала этого и сломалась, - рассказали в администрации.

Напомним, что ранее камеры видеонаблюдения в Волжском засняли вандала, который разрисовал фасад отделения «Единой России». Его также ищут.

Видео: Администрация Волжского / t.me