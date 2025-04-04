Общество

Волгоградка в суде потребовала с УК моральный ущерб из-за антисанитарии в подъезде

Общество 04.04.2025 09:12
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04.04.2025 09:12


Жительница Волгограда обратилась в суд с требованием обязать управляющую компанию привести места содержания общего имущества четырехэтажки, расположенной на улице Дзержинского, 31, в порядок. Как рассказал ИА «Высота 102» представитель Натальи С. юрист Дамир Абулхатинов, не только его доверительница, но и другие жители дома возмущены работой управляющей компании «Волжский край». 
- Претензий у людей много. На первом этаже на полу зияет яма, которая осталась после ремонта коммуникаций и которую до сих пор не могут заделать. В плохом состоянии находятся двери и окна. На лестничных клетках – горы мусора, никакой влажной уборки здесь не делают, да и дворовой территорией никто не занимается. Из-за постоянной грязи здесь завелись клопы и крысы. Дератизацию УК тоже не проводит, - поделился юрист, который представляет интересы волгоградки. 

Несколько лет назад в бывшем общежитии по улице Дзержинского, 31 был проведен капитальный ремонт. Но теперь жилое здание больше похоже на свалку под крышей. По утверждению истца, из-за антисанитарных условий в доме женщина испытывает нравственные и физические страдания. А отсутствие уборки, дезинфекции, наличие отверстий в полу и других нарушений создало, по ее словам, угрозу для ее здоровья и безопасности, а также вызывает у нее постоянный стресс и дискомфорт. В связи с этим она потребовала от УК возместить моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.   
В настоящее время иск волгоградки рассматривает Краснооктябрьский районный суд. Однако в ООО «УК «Волжский край» не согласились с исковыми требованиями жительницы дома. 
В частности, корреспонденту в УК заявили, что отверстие в напольном покрытии на первом этаже появилось после устранения аварии на тепловом трубопроводе. 

- Из-за конструктивных особенностей здания, а именно – отсутствия подвала и наличия подполов аварийная бригада была вынуждена сделать такой лаз, чтобы ликвидировать порыв, - пояснили в управляющей компании. – Ресурсоснабжающая организация теперь должна заняться установкой вводных коммуникаций, поэтому, пока это не сделано, лаз остается в таком виде. 
Что касается завалов мусора, то в УК утверждают, что жильцы сами выкидывают хлам в места общего пользования, ленясь дойти до контейнеров. 
- Уборщица живет в этом же доме, так вот, когда она убирает, люди тут же снова все накидывают, - утверждают коммунальщики. 

Здесь также заверили, что дератизация в помещении периодически проводится. И, в свою очередь, пожаловались на самих жильцов, которые, как утверждается, незаконно установили в своих комнатах туалеты, а канализацию вывели в вентиляционные отверстия.
- Они самовольно все перестроили, поэтому канализация постоянно засоряется, так что это мы еще в суд на них подадим, - пообещали в УК.
Фото читателей V102.RU

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