Несколько лет назад в бывшем общежитии по улице Дзержинского, 31 был проведен капитальный ремонт. Но теперь жилое здание больше похоже на свалку под крышей. По утверждению истца, из-за антисанитарных условий в доме женщина испытывает нравственные и физические страдания. А отсутствие уборки, дезинфекции, наличие отверстий в полу и других нарушений создало, по ее словам, угрозу для ее здоровья и безопасности, а также вызывает у нее постоянный стресс и дискомфорт. В связи с этим она потребовала от УК возместить моральный ущерб в размере 30 тысяч рублей.